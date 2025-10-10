scorecardresearch
 

Bigg Boss: किचन ड्यूटी छोड़ने के बाद सोती म‍िलीं मालती, कैप्टन फरहाना ने सुनाई खरी-खरी

वाइल्ड कार्ड एंट्री मालती चाहर एक बार फिर घरवालों से भिड़ती नजर आईं. इस बार उन्होंने घर की कप्तान फरहाना भट्ट से पंगे लिए. वो घर में देर तक सो रही थीं जिसके लिए फरहाना ने उन्हें टोका.

X
घर की कप्तान से भिड़ीं मालती चाहर (Photo: Instagram @maltichahar)
एक्ट्रेस मालती चाहर इन दिनों बिग बॉस हाउस में तहलका मचा रही हैं. वो घर में आमतौर पर हर किसी से लड़ती-झगड़ती नजर आ रही हैं. जबसे उनकी घर में एंट्री हुई है, तभी से उनकी तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट, नेहल चुडासमा समेत कई फीमेल कंटेस्टेंट्स से तू-तू मैं-मैं हो चुकी है. अब एक बार फिर मालती ने अपने अंदाज से घरवालों को तंग किया है.

क्यों दोबारा भिड़े फरहाना-मालती?

बिग बॉस 19 का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें घर की कप्तान फरहाना भट्ट मालती को देर तक सोने के लिए टोकती हैं. बिग बॉस घर में मालती के देर तक सोने के कारण 'कुकडु-कू' वाला साइरन बजता है. फरहाना, मालती के बेड की तरफ तेजी से चलती हुई आती हैं और उन्हें उठने के लिए कहती हैं. एक्ट्रेस मालती से कहती हैं कि वो बीमार नहीं है, क्या वो बिग बॉस के घर में सिर्फ सोने आई हैं? क्योंकि उनकी वजह से घर में 'कुकडु-कू' बज रहा है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

फरहाना की बात सुनकर मालती कहती हैं कि उन्हें उनसे कोई बात नहीं करनी. जिसके जवाब में फरहाना कहती हैं कि उन्हें मालती से बात करने का कोई शौक नहीं है. थोड़ी देर बाद, मालती बिग बॉस से कहती दिखती हैं कि वो फरहाना को घर से बाहर करें. वो आगे एक्ट्रेस पर कमेंट करते हुए कहती हैं कि वो इस घर में अपने गंदे मुंह के कारण हैं.

अपने ऊपर हुए कमेंट के बाद फरहाना भी चुप नहीं बैठी. उन्होंने मालती से कहा कि वो स्टोर रूम में जाकर सो जाएं, ताकि वहां से उन्हें बाहर किया जाए. एक्ट्रेस ने आगे बिग बॉस मेकर्स के फैसले पर भी सवाल उठाए कि उन्होंने गलत कंटेस्टेंट को घर में वाइल्ड कार्ड के रूप में एंट्री दी.

फरहाना-मालती के बीच 36 का आंकड़ा?

फरहाना और मालती इससे एक दिन पहले भी घर के कामों को लेकर आपस में भिड़ चुके हैं. मालती ने घर का खाना बनाने से इनकार किया था, जिसे लेकर सभी घरवाले उनके खिलाफ हो गए थे. उनकी फरहाना भट्ट से भी तगड़ी बहस हो गई थी. उनके काम नहीं करने पर घरवाले आपस में भी भिड़ गए थे. 

मालती फरहाना से लड़ने के अलावा तान्या मित्तल से भी पंगे ले चुकी हैं. कैप्टेंसी टास्क के दौरान उन्होंने तान्या को लेकर कई सारी बातें कही थीं. जिसे सुनकर तान्या रो पड़ी थीं. इसके अलावा मालती ने दावा किया था कि तान्या ने अपने दोस्त अमाल की तस्वीर को टास्क के दौरान चूमा था. उनकी इस बात से सोशल मीडिया पर फैंस नाराज भी हो गए थे. अब देखना है कि आखिर सलमान खान 'वीकेंड का वार' पर मालती की लड़ाई को लेकर मुद्दा उठाएंगे या नहीं.

---- समाप्त ----
