BB 16: शालीन ने साउथ की सनी लियोनी से हाथ जोड़कर मांगी माफी, एक फैसले ने बदला सबकुछ

बिग बॉस 16 के अपकमिंग एपिसोड में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है. ऐसा ट्विस्ट जिसकी शायद ही आपने कल्पना की होगी. होगा ये कि शालीन भनोट और अर्चना गौतम एक रूम में शिफ्ट होने वाले हैं. यही नहीं, जो शालीन भनोट घर में निडर होकर घूमते रहते हैं. वो अब अर्चना गौतम से माफी मांगते नजर आ रहे हैं. पढ़ कर यकीन नहीं हुआ ना, तो खुद ही देख लीजिये.

शालीन ने अर्चना से मांगी माफी

शालीन भनोट और अर्चना गौतम कितने अच्छे दोस्त हैं, ये हर किसी को पता है. बिग बॉस में हाउस में दोनों को अकसर ही छोटी-छोटी बात पर लड़ते देखा जाता है. वहीं अब घर के कैप्टन गौतम ने दोनों को एक रूम में शिफ्ट कर दिया. ये जानने के बाद शालीन के होश उड़ गये और वो अर्चना से माफी मांगते दिखे. सोशल मीडिया पर अर्चना और शालीन की एक क्लिप शेयर की गई है.

वीडियो में शालीन से अर्चना से कहते दिख रहे हैं, 'मैं सच बता रहा हूं. पैर छू रहा हूं. चार-पांच दिन की बात है, फिर चेंज हो जायेगा. भगवान के लिये बस चार-पांच दिन मेरा साथ दे देना. मैं हर रोज आपके पैर दबाउंगा बस मुझे परेशान मत करना. मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं किनारे पर पड़ा रहूंगा. मैं मुंह नहीं खोलूंगा. लेकिन मेरी सेहत पर ना जाये. इतना खाना मेरी सेहत पर नहीं जायेगा. आप मेरी सेहत पर ज्यादा आ जाओगी.'

#PriyankaChaharChoudhary put Shalin and #ArchanaGautam in one room 🤣🤣😂😂



Sweet Revenge for her #BiggBoss16 #BB16 pic.twitter.com/cwBnnkXpOn