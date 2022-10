Bigg Boss 16: इन दिनों बिग बॉस हाउस में फुल ड्रामा देखने को मिल रहा है. निम्रत कौर को बिग बॉस ने कैप्टन बने रहने के काफी मौके दिये. पर निम्रत बिगबॉस की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरीं. इसके बाद गौतम और शिव के बीच कैप्टेंसी टास्क हुआ. टास्क के दौरान शालीन भनोट अग्रेसिव हो गये और अर्चना गौतम को धक्का दे दिया. सजा के तौर पर शालीन अब पूरे सीजन कैप्टन नहीं बन सकेंगे. सजा मिलने के बाद दर्शकों को शालीन का अलग रूप देखने को मिला. देखिये ट्विटर पर उन्हें लेकर लोग क्या कह रहे हैं.

शालीन हुए ट्रोल

शालीन भनोट पहले दिन से ही बिग बॉस हाउस में एटीट्यूड में नजर आ रहे हैं. जब उन्होंने टास्क में अर्चना को धक्का दिया, तो साजिद खान उनके खिलाफ खड़े दिखे. साजिद खान, अर्चना को बिग बॉस से इस मुद्दे पर बात करने के लिये कहा. यहां तक कि वो नहीं चाहते थे कि शालीन अब शो में रहें. खैर, बिग बॉस ने सभी घरवालों को क्लीयर किया कि शालीन से गलती हुई है. पर ये गलती उन्होंने अंजाने में की है. इसके बाद साजिद, शालीन से मांफी मांगने जाते हैं. पर शालीन ने साजिद की एक नहीं सुनी.

शालीन, साजिद से कहते हैं कि आप नहीं जानते मैं क्या कर रहा हूं. ये मेरे लिये समस्या खड़ी कर रहा है. मैंने कुछ गलत नहीं किया और आप मुझे परेशान कर रहे हैं. मैं अभी बात नहीं करना चाहता. शालीन बिग बॉस की सजा पाने के बाद काफी निराश नजर आये. वो कंबल में छिपकर सुम्बुल से ना जाने क्या, क्या कहते दिखे. पर ये पब्लिक है, सब जानती है दोस्त. इसलिये उन्होंने शालीन के इस एक्ट को ओवरएक्टिंग करार दिया. वैसे सलमान खान भी वीकेंड का वार में कह चुके हैं कि शालीन ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों ही जगह एक्ट‍िंग करते हैं.

शालीन के लिये आए ट्वीट्स पढ़िये-

Our Silbatta Queen is Rocking in the House❤️💥🔥 #ArchanaGautam & #ShalinBhanot will be sharing a room from now🥵😂 Dear Murgalin Khanot bch k rehna, nahin to mar mar k Mor bana degi tumhara 😎Khin fried chicken hi na bna de🥵 #BiggBoss pic.twitter.com/R9ovVXwfZB — Archana Gautam FC (@ArchuGundi) October 12, 2022

#ShalinBhanot Although i felt the push wasn't aggressive but Shalin does have this tendency of getting aggressive over petty things. He suddenly turned things around by saying he is scared of sajjad and stan, like seriously? 😂#MCStan cleared that he didn't say that. — Art and the Artist 💫 (@Artist_Admirer) October 11, 2022

Wife beater #ShalinBhanot is the most fake contestant on #BiggBoss at the moment. It feels like he is giving a performance 24/7 everything from his mannerism to conversations just don't seem genuine one bit! #MCStan's observation about him was 100% right — 𝙿𝚘𝙼 🌶️ (@Instajustice13) October 7, 2022

Broo i was laughing on this scene why he is overacting.. Someone plz tell him that it's not a movie or drama show it's reality show why soo rona dhona or darnaa#biggboss #biggboss16 #PriyankaChaharChaudhary #ShalinBhanot #SumbulTouqeerKhan pic.twitter.com/AeSwowVDQK — Urooba Khan (@uroobak983) October 10, 2022

#ShalinBhanot had a bad reputation before entering #BB16 & it’s not hard to see why. The entitlement, toxicity, filthiness are very visible & I’m sure we will see more of it in the coming weeks.



He’ll be on my hitlist all season. #BiggBoss16 October 10, 2022

एक यूजर ने शालीन पर कमेंट करते हुए ये कोई फिल्म या शो नहीं चल रहा है, तो फिर इतना ड्रामा क्यों. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि शालीन की इमेज पहले से ही खराब थी. आने वाले दिनों में और खराब होने वाली है. वहीं किसी ने शालीन को फेक बताया है.

टीना के साथ शुरू हुआ लव एंगल

शालीन भनोट शो में ना जाने खुद को क्या साबित करना चाहते हैं. उन्हें देख कर हमेशा ही लगता है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं. फिर चाहें बात साजिद खान के साथ झगड़े की हो या सुम्बुल और टीना के साथ लव एंगल की. पहले शालीन को हमेशा सुम्बुल के साथ देखा जाता था. पर अब उनके और टीना के बीच नजदीकियां बढ़ती दिख रही हैं.

आने वाले दिनों में शो में उनका और टीना का लव एंगल देखने को मिल सकता है. इसके अलावा उन्होंने इस हफ्ते घर में काफी ड्रामा क्रिएट किया है. इस पर सलमान खान क्या कहेंगे, वो वीकेंड का वार पर देखना दिलचस्प होने वाला है.