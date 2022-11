Bigg Boss 16: अर्चना-शिव की लड़ाई है नकली, बिग बॉस के मेकर्स ने रचा खेल, TRP का सारा गेम

बिग बॉस 16 में इन दिनों महासंग्राम चल रहा है. शिव ठाकरे और अर्चना गौतम के बीच हुई जंग के बाद अर्चना को बिग बॉस ने घर से निकाल दिया है. शो पर शिव को गलत बताया जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस की राय कुछ और ही है. ये बात सिर्फ गुरुवार के एपिसोड की नहीं है. इसकी शुरुआत काफी समय पहले हुई थी. धीरे-धीरे चीजें बढ़ीं और अर्चना ने शिव पर अपना आपा खो दिया.

फैंस कर रहे इंसाफ की मांग

अर्चना गौतम और शिव ठाकरे के बीच हुई तू-तू मैं-मैं के चलते घर में घमासान हो गया था. शिव का गला पकड़ने की सजा अर्चना को शो से बाहर कर बिग बॉस ने दी. लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि शिव ने अर्चना को उकसाया था. ऐसे में बिग बॉस के नए प्रोमो में भी कहा जा रहा है कि इसे देखने के बाद होस्ट सलमान खान शिव की क्लास लेंगे. लेकिन फैंस का रिएक्शन कुछ और ही है. फैंस शिव ठाकरे के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं.

priyanka this is you! you do this! shiv doesn't! you see things the way you think. SHIV THAKARE ROCKS #shivthakare #bb16 #biggboss16 pic.twitter.com/L6ZtSQwvQi

सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि अर्चना गौतम और प्रियंका चौधरी लंबे समय से शिव ठाकरे को टारगेट कर रही हैं. शिव, अर्चना को 'दीदी' के नाम से चिढ़ाते हैं. लेकिन अर्चना हमेशा से ही शिव को पिन मारने में लगी पड़ी हैं. गोरी नागौरी से हुई बहस में भी प्रियंका को अर्चना को हिदायत देते देखा गया था कि उसे तुझे मारने दे और फिर हम बिग बॉस से उसे बाहर निकलवाएंगे. एक यूजर ने यही वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है.

this was the first time he raised the point that she degraded mumbai and pune, in front of the interim host himself! but he ignored! they he him off.



this is just one instance. shiv said that she has done this quite a few times#shivthakare #bb16 pic.twitter.com/95zMephsUr