Bigg Boss 15: कैप्टेंसी टास्क में विशाल ने राजीव की आंखों में डाला पाउडर, टास्क में होंगी सारी हदें पार?

टीवी का पॉपुलर कॉन्ट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस 15' दर्शकों का मनोरंजन करने में कामयाब हो रहा है. रोमांस से लेकर इस शो में लड़ाइयां तक देखने को मिल रही है. तेजस्वी प्रकाश, विशाल कोटियन, करण कुंद्रा, शमिता शएट्टी, जय भानुशाली, अफसाना खान, प्रतीक सहजपाल, निशांत भट्ट और राजीव अधातिया, सभी काफी मजबूत खिलाड़ी नजर आ रहे हैं. अब शो के मेकर्स ने नया प्रोमो रिलीज किया है, जिसमें विशाल कैप्टेंसी टास्क के दौरान राजीव अधातिया की आंखों में टैल्कम पाउडर डालते नजर आए. इसपर प्रतीक सहजपाल ने कहा कि थोड़ी तो इंसानियत रखो.

प्रतीक ने यूं किया रिएक्ट

इस बात को निशांत भट्ट ने भी नोटिस किया और उन्होंने संचालकों को आगाह किया. वहीं, शमिता शेट्टी भी विशाल को इस बर्ताव से काफी शॉक्ड नजर आईं. शो के प्रोमो को शेयर करते हुए लिखा, "क्या इस कैप्टेंसी टास्क में होंगी सारी हदें पार? देखिए बिग बॉस 15 में इस बार." बता दें कि राजीव अधातिया शो में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर आए हैं. पहले ही दिन से वह काफी मजबूत नजर आए.

Kya iss captaincy task mein hongi saari haddein paar? 😳

Dekhiye #BiggBoss15 aaj raat 10:30 baje sirf #Colors par.

Catch it before TV on @VootSelect.@BeingSalmanKhan @TRESemmeIndia @LotusHerbals #BB15 @justvoot pic.twitter.com/dbXyDqSe1l