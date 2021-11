Bigg Boss 15: Umar Riaz ने Simba के करियर पर किया तंज, बोले- डेली सोप का एक्टर बताएगा...

बिग बॉस 15 में सिम्बा नागपाल और उमर रियाज के बीच जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल रही है. दोनों एक दूसरे पर अपना आपा खोते हुए दिखाई दे रहे हैं. बीते एपिसोड में नॉमिनेशन टास्क में सिम्बा नागपाल ने उमर रियाज को पूल मे धक्का दे दिया और उनके लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया. वहीं अब उमर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो सिम्बा के करियर पर तंज करते हुए नजर आ रहे हैं.

उमर का सिम्बा के करियर पर तंज

सोशल मीडिया पर वायरल उमर रियाज की वीडियो में वो काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं. उमर गुस्से में सिम्बा से कहते हैं कि कोविड के टाइम पर जब वो अपने घर में बैठे थे, तब वो घर के बाहर लोगों की जान बचा रहे थे. उमर आगे कहते हैं- अब डेली सोप के लोग बताएंगे मेरी जगह क्या है. जब जान बचानी होती है तब डॉक्टर्स ही काम आते हैं.

