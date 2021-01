Bigg Boss 14 Weekend Ka Vaar Highlights: एजाज ने पवित्रा से किया प्यार का इजहार, राखी बनीं कैप्टेन

जैसा कि शो शुक्रवार शाम के एपिसोड का अंत रुबीना की बहन की एंट्री पर हुआ था. रुबीना की बहन ज्योतिका ने एंट्री ली और उनकी खूब तारीफ की. ज्योतिका ने घरवालों का मैसेज रुबीना को दिया. उन्होंने रुबीना को बताया कि उनके डिवोर्स वाली बात सुनकर सभी को दुख हुआ था, लेकिन दोनों के परिवार खुश हैं कि दोनों बहुत स्ट्रांग हैं. ज्योतिका ने कहा कि रुबीना को अच्छे से खेलना है और वह अभी तक अच्छा जा रही हैं.

जैस्मिन के परिवार की बात से परेशान हुए अली

और आखिरकार शो पर जैस्मिन के माता-पिता की एंट्री हो ही गई. जैस्मिन दोनों को देखकर रोने लगीं. पहली बात जैस्मिन से कहा कि उन्हें इस खेल को खेलना है. उन्होंने कहा कि अकेले खेलों और दूसरों की सुनने की जरूरत नहीं है. गेम पर ध्यान देना है. जैस्मिन की मां ने कहा कि उन्हें अली से अलग अकेले ही खेलना है. जैस्मिन के माता-पिता ने कैप्टैन्सी के लिए राखी सावंत को चुना.

जैस्मिन के मां-बाप के जाने के बाद घरवालों ने अली गोनी की खूब टांग खींची. सबने कहा कि अली को अब कोई और लड़की ढूंढ लेनी चाहिए क्योंकि जैस्मिन का परिवार को उन्हें अकेले खेलने को कह गया है. अली ने कहा कि मैं सबकुछ छोड़कर जैस्मिन के साथ खेलने आया हूं. मुझे लग रहा है कि ट्राय करने से भी नहीं होगा. अली, जैस्मिन के मां-बाप की बात सुनकर काफी परेशान हो गए थे. उन्होंने कहा कि अगर वह अब बिग बॉस के घर से आउट हो जाएंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. उन्होंने कहा कि वह जैस्मिन का साथ देने शो पर आए थे लेकिन उनका गेम अब खराब हो रहा है. अली ने कहा कि उन्हें अब बिग बॉस के घर में नहीं रहना है. अली की बातें सुनकर जैस्मिन को इतना बुरा लगा कि वह रोने लगीं. उन्होंने कहा कि अगर अली बाहर जाएंगे तो वह भी जाएंगी. अगर ऐसा करने के लिए उन्हें वोलंटरी एग्जिट लेनी पड़ी तो वह ले लेंगी और शो के मेकर्स को देने के लिए 2 करोड़ रुपये का लोन ले लेंगी.

अर्शी के भाई ने घरवालों को दिलाए मजे

अर्शी खान से मिलने उनके भाई बंटी आए. अर्शी ने अपने भाई से बुलवाया कि वह एजाज खान से उन्हें माफ करने को कहे. अर्शी और उनके भाई ने साथ में नाचे, जिसे देखकर घरवाले खूब हंसे. बंटी ने अर्शी को कहा कि वह शेरनी हैं और उन्हें अकेले शिकार करना चाहिए. अर्शी के भाई ने भी राखी सावंत का नाम कैप्टेंसी के लिए दिया. बंटी के जाने से पहले ही घरवालों से उनकी तारीफ करनी शुरू कर दी. उन्हें देखकर सभी को मजा आया और सभी खूब हंसे भी. हालांकि विकास गुप्ता, अर्शी के भाई की एक बात से परेशान हो गए और बाद में उनसे बहस भी करने लगे.

रश्मि ने लगाई कंटेस्टेंट्स की क्लास

अंत में विकास गुप्ता के लिए मेहमान के तौर पर एक्ट्रेस रश्मि देसाई आईं. रश्मि ने कहा कि मास्टरमाइंड का टैग जनता ने उन्हें दिया है और बिग बॉस 14 के घरवालों ने नहीं. रश्मि ने कहा कि जो भी लोग उनके साथ धोखा कर रहे हैं उनका ही साथ विकास दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि विकास को दर्शक पसंद कर रहे हैं. रश्मि ने कहा कि विकास गुप्ता की किस्मत बिग बॉस में चमकी है. उनके जैसी किस्मत और किसी की नहीं है.

अली से रश्मि ने कहा कि शो पर उन्हें देखकर लगता है कि वह बेहतर खिलाड़ी है और उन्हें अपने लिए खेलना चाहिए. अभिनव को कहा कि रुबीना को सपोर्ट करें और रुबीना बहुत अच्छा खेल रही हैं. अर्शी को कहा कि वह उन लोगों को टारगेट करती हैं जो उनके बारे में सोचते भी नहीं है. जो उनके साथ हैं वही उनके लिए खतरनाक हैं. अली और जैस्मिन से जाते जाते कहा कि उन्हें कपल्स की प्रेरणा बनने की जरूरत है.वो लोगों को परेशान करते हैं और निजी भड़ास निकालते हैं. बाहर की बातें घर में ना करें, विकास से दिक्कत है तो वही कहो लेकिन फैमिली पर मत जाओ. उसके दोस्त हैं दुनिया में उसके परिवार पर मत जाओ. मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हो तो आप उसपर इतने वार करते हो आप, जो कि गलत है. विकास यहां इस शो में हैं और वो इसलिए है क्योंकि उन्हें बिग बॉस ने बुलाया है. उन्होंने विकास से विदा लेते हुए कहा कि वह मजबूती से खड़े रहें.

एजाज-पवित्रा की लव स्टोरी, राखी कैप्टेन

घरवालों के मेहमानों के वोटों के आधार पर राखी सावंत को कप्तान घोषित किया गया. अगले दिन एजाज खान से मिलने के लिए एक्स कंटेस्टेंट पवित्रा पुनिया आईं. पवित्रा ने कहा कि वह एजाज को मिस कर रही हैं. एजाज ने कहा कि वह पवित्रा के लिए घर की साफ-सफाई करते हैं. अब घरवालों को भी उनके हाथ की चाय पसंद आने लगी है. एजाज ने कहा कि वह बाहर आकर देख लेंगे कि क्या करना है. इसपर पवित्रा ने कहा कि अगर उन्होंने सनी लियोनी के सामने जो बोला तो फिर बताएं कि एजाज खान उनके साथ निभा पाएंगे.

पवित्रा ने कहा कि जब वह शो से बाहर गईं तो उन्हें लगा कि सबकुछ बंद हो गया. पवित्रा ने कहा कि वह अब कॉलेज में नहीं हैं. अब वह डेटिंग से आगे बढ़ना चाहिए. एजाज ने कहा कि जब पवित्रा रेड जोन में खाना बनाती थीं तभी उनसे उन्हें प्यार हो गया था. पवित्रा, एजाज की टक्कर की है और वह उनके साथ जिंदगी बिताने के लिए तैयार हैं. एजाज ने कहा कि पवित्रा को उनके पिता से बात करनी चाहिए. पवित्रा ने कहा कि बिग बॉस 14 से बाहर निकलने के बाद अपने अब्बा, भाई और बहन से बात करने के बाद उनसे बात करेंगे. जाते जाते पवित्रा ने एजाज से कहा कि वह उन्हें बहुत याद करती हैं और का बाहर इंतजार कर रही हैं. पवित्रा के जिद्द करने पर एजाज ने अपना फ्रीज तोड़ दिया और उन्हें शीशे की दूसरी तरफ से गले लगाया. बाद में एजाज ने बिग बॉस से माफी भी मांगी.

