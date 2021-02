बिग बॉस: राखी सावंत के कनेक्शन के तौर पर एंट्री लेगा ये एक्टर, पति गायब

बिग बॉस 14 में जल्द ही घर के अंदर सदस्यों के कनेक्शन एंट्री लेने वाले हैं. इसे लेकर अभी से काफी बज क्रिएट हो गया है. कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कौन किसके कनेक्शन के तौर पर एंट्री लेगा. खबरें हैं कि जान कुमार सानू निक्की तंबोली के लिए, जैस्मिन भसीन अली गोनी के लिए और ज्योतिका दिलैक रुबीना दिलैक के लिए एंट्री लेने वाली हैं.

विंदू लेंगे राखी के लिए एंट्री!

राखी सावंत को लेकर भी कई तरह की खबरें आ रही हैं. बिग बॉस के फैन पेज द खबरी के मुताबिक, बिग बॉस सीजन 3 के विनर विंदू दारा सिंह राखी सावंत के लिए एंट्री लेंगे. हालांकि, इसे लेकर अभी तक कई अनाउंसमेंट नहीं की गई है.

विंदू की बात करें तो वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं. बिग बॉस के बहुत बड़े फैन हैं और बिग बॉस को बारीकी से फॉलो करते हैं. बिग बॉस 13 में उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला को सपोर्ट किया था और सिद्धार्थ शुक्ला घर के विनर थे. अब वो राखी के लिए अपना सपोर्ट दिखाने वाले हैं.

#BiggBoss14 TheKhabri Exclusive#Biggest News of The Season for #RakhiSawant. Most surprising name for her in the House



👉 https://t.co/sVoWoXFRSL pic.twitter.com/AOXYKaVmbE