तीन ग्रुप्स में बंटा बिग बॉस का घर, टास्क के दौरान आपस में भिड़े सीनियर्स

#biggboss14 #bb14 #siddharthshukla #gauharkhan #hinakhan #JasmineBhasin #rubinadilaik #abhinavshukla #NikkiTamboli #nishantmalkani #jaankumarshanu #rahulvaidya #pavitrapunia #saragurpal #shehzaaddeol #eijazkhan #biggboss2020 #biggboss2020official #bigboss14 #bigboss2020 #bb2020 #bbkhabri #biggbosskhabri #mrkhabri #bindassharman

A post shared by BiggBoss 14 (@biggbossupdates2020) on Oct 19, 2020 at 11:43am PDT