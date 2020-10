बिग बॉस 14: शेफाली बग्गा ने की रुबीना की तारीफ, पूछा क्या बाकी लोग स्कूल में हैं?

बिग बॉस 13 में नजर आईं शेफाली बग्गा अब बिग बॉस 14 को भी फॉलो कर रही हैं. ऐसे में अब शेफाली ने एक्ट्रेस रुबीना दिलैक की तारीफ़ कर दी है. शेफाली का कहना है कि रुबीना शो में मसाला ला रही हैं और सीनियर्स की बात ना मानकर उन्होंने अच्छा काम किया है.

बिग बॉस 14 के टी सीनियर सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और गौहर खान के हाथ में इस बार कमान थमाई गई है. ऐसे में घरवालों को इनकी बात माननी पड़ रही है. लेकिन रुबीना और निक्की तंबोली सीनियर्स की बात ना मानकर अपने मन का कर रही हैं. इसी बात को शेफाली ने पसंद किया है.

इसे लेकर शेफाली ने ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, 'मैं सोच रही हूं कि इतनी आसानी से क्यों सीनियर्स सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और गौहर खान की बात मानी जा रही है. बिग बॉस 2020 स्कूल है क्या? लेकिन अब रुबीना दिलैक मसाला ला रही हैं. बहुत अच्छे. अपनी आवाज उठाने से पीछे मत हटो. जैसे पहले निक्की तंबोली ने किया था.

Was wondering ki itni asaani se kyu seniors #SiddharthShukla #HinaKhan #gauhar ki bat maani ja rahi hai , is #BiggBoss2020 a school ? but now #RubinaDilak has added some spice. Good job. Never stop from raising your voice like earlier #NikkiTamboli did #biggboss14 @ColorsTV