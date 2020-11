बिग बॉस: नैना का खाना बनाने से इंकार, क्या भूखे रहेंगे राहुल-शार्दुल?

बिग बॉस के घर में छोटी-छोटी बातों को लेकर मुद्दा बनाया जाता है. लेकिन जब बात काम की आती है तो सभी अपनी-अपनी जिम्मेदारी भी निभाते हैं. हालांकि, कई काम को लेकर कंटेस्टेंट के बीच में कहा-सुनी भी हो जाती है. इस बार शार्दुल पंडित और नैना सिंह के बीच खाना बनाने को लेकर हंगामा हो गया. है. शो से जुड़ा एक प्रोमो सामने आया है. प्रोमो में नैना और शार्दुल के बीच जबरदस्त बहस होते दिख रही है.



शार्दुल और नैना की बीच हुई बहस

प्रोमो में नैना बोल रही हैं मैं तीनों समय का खाना बनाऊं. लेकिन तुम्हें कुछ करने में मौत आ जाती है. इस पर शार्दुल कहते हैं कि चिल्ला कर बात मत कर. मौत तुमको भी आती है, कर सफाई. वालंटियर करता रहूं इसका मतलब ये नहीं है न कि मैं करूंगा अकेले. वहीं नैना बोलती हैं तुम्हें अंडे भी चाहिए, पराठे भी चाहिए. सब चाहिए, लेकिन काम करने में दोनों को मौत आती है. इन दोनों को लगता है कि खाना बहुत आसानी से बन जाता है. इस पर राहुल बोलते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, ये गलत सोच रही हैं.

