बिग बॉस 14: रुबीना दिलैक की बहन ने उड़ाया राहुल वैद्य का मजाक, फैंस ने दिया साथ

रुबीना दिलैक इस साल बिग बॉस के घर की सबसे बड़ी न्यूज मेकर रही हैं. दर्शकों को यह बात अच्छी लगे या ना लगे लेकिन बिग बॉस का शो इस बार उन्हीं के चारों ओर घूमा है. बीते एपिसोड में राहुल वैद्य ने कहा था कि वह रुबीना के पति और एक्टर अभिनव शुक्ला को शो से बाहर निकाल देंगे. हालांकि जब राहुल फुटबॉल को किक मारने के लिए गए तो फिसलकर खुद ही गिर गए. अब इस बात का मजाक रुबीना की बहन ज्योतिका ने उड़ाया है.

रुबीना की बहन ने राहुल पर कसा तंज

राहुल वैद्य को गिरते देख रुबीना और अभिनव ने उनका मजाक उड़ाया था. इसके बाद रुबीना की बहन ने भी ट्वीट कर राहुल पर तंज कैसा. रुबीना की बहन ने कहा, 'वाह क्या किक थी. अपने किये के बदले आपको क्या मिलना चाहिए ये कर्मा को पता है.' ऐसा पहली बार नहीं है जब ज्योतिका ने बहन रुबीना को सोशल मीडिया पर सपोर्ट किया हो. इससे पहले भी वह ट्वीट्स में बहन और जीजा का साथ दे चुकी हैं.

What a performance @RubiDilaik 💯!

Without script also you nailed it!#OurPrideRubina