राखी सावंत ने अभिनव शुक्ला को कहा 'आई लव यू', नाराज हुई रुबीना

राखी सावंत बिग बॉस 14 में भरपूर एंटरटेनमेंट लाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही हैं. राखी का अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है तो वहीं घरवाले भी उनकी मस्ती से काफी खुश हैं. राखी कभी खुद मस्ती करती हैं तो कभी जूली बन जाती है, तो कभी कुछ और. वह लोगों को हंसाने से नहीं चूकतीं. यूं तो बिग बॉस के घर में कई अफेयर और प्रेम कहानियां बनती और बिगड़ती देखी गई हैं लेकिन राखी ने अपने ही अंदाज ने अपनी अलग कहानी बना ली है.

राखी ने अभिनव से किया प्यार का इजहार

राखी सावंत काफी समय से कहती आ रही हैं कि उन्हें रुबीना दिलैक के पति और एक्टर अभिनव शुक्ला बहुत पसंद हैं. कुछ दिनों पहले राखी ने रुबीना से पूछा था कि क्या वह अभिनव को उनसे छीन सकती हैं. राखी ने गुरूवार के एपिसोड में अर्शी खान से कहा था कि वह अभिनव और रुबीना को अलग नहीं करना चाहतीं बस उनके बीच आना चाहती हैं. इसके बाद शुक्रवार के एपिसोड में उन्होंने अभिनव शुक्ला से अपनी साड़ी बंधवाई. अब आखिरकार राखी सावंत ने अभिनव से अपने मन की बात कह दी है.

बिग बॉस का एक नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें राखी सावंत, अभिनव शुक्ला के साथ किचन में बर्तन धोती नजर आ रही हैं. इस बीच राखी अभिनव के लिए काटे नहीं कटते ये दिन ये रात गाना गाने लगती हैं. राखी अभिनव के लिए जाती हैं- ''लो आज मैं कहती हूं आई लव यू.'' इसके जवाब में अभिनव कहते हैं बर्तन धो लो. जाहिर है रुबीना दिलैक को ये बात बिलकुल पसंद नहीं आ रही हैं. वीडियो में आप रुबीना को कोने में बैठे गुस्सा होते देखेंगे.

