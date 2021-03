निक्की तंबोली ने राहुल वैद्य को ट्रोल किया, फिर बोलीं- बुरा ना मानो होली है

बिग बॉस के घर में निक्की तंबोली और राहुल वैद्य का खट्टा-मीठा रिलेशन देखने को मिला था. कभी दोस्ती होती दिख जाती थी तो कभी एक दूसरे से तगड़ी लड़ाई भी कर लेते थे. उनका ये अंदाज शो के खत्म होने के बाद भी जारी है. इसका सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब निक्की तंबोली ने राहुल को सोशल मीडिया पर ट्रोल कर दिया. वहीं ट्रोल करने के बाद ये भी कह दिया- बुरा ना मानो होली है.

निक्की ने क्यों किया राहुल को ट्रोल

अब असल में राहुल वैद्य को ट्रोल भी इसलिए किया गया है क्योंकि वे कुछ दिन पहले अपनी बिल्डिंग में साइकिल राइड कर रहे थे. ये साइकिल उन्हें सलमान खान ने गिफ्ट की है. अब उस साइकिल को जब सिंगर अपनी बिल्डिंग में चला रहे थे, तब उन्हें मीडिया के कैमरों ने भी कैद किया था. अब वैसे तो हर कोई राहुल की नई साइकिल की तारीफ कर रहा था, लेकिन निक्की तंबोली ने कुछ अलग ही चीज स्पॉट कर ली. निक्की ने ट्वीट कर लिखा- ये तो एकदम नया है. अपनी बिल्डिंग में ही खुद को दिखाने की कोशिश हो रही है. काश मुझे भी मेरी खिड़की के सामने ही पैपराजी दिख जाती. वैसे मुझे तो वो वैसे भी स्पॉट कर ही लेंगे. बुरा ना मानो होली है.

Wow! This is new. Now self spotting is done in your own building. 🤣 Hmm.. wish I could wave at the papparazi from my window too! Neahh, well they’ll spot me out and about anyway.#homequarantinedmodeon



P.S Bura Na Maano Holi Hai 😉