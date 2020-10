बिग बॉस: निक्की का पहला कंफर्म कंटेस्टेंट बनना सही फैसला? सोशल मीडिया पर भिड़े फैन्स

बिग बॉस सीजन 14 को अपना पहला कंफर्म कंटेस्टेंट मिल गया है. सीनियर्स ने निक्की तंबोली को बाकी घरवालों की तुलना में बेहतर पाया है और उन्हें कई तरह की पॉवर दे दी गई हैं. शनिवार के एपिसोड में सिद्धार्थ-गौहर-हिना ने एकमत होकर निक्की के पक्ष में आवाज उठाई और उन्हें बिग बॉस के घर का अटूट हिस्सा बना दिया. लेकिन निक्की को मिली ये जीत सोशल मीडिया पर फैन्स की राय बांट रही है. कई इसे सही फैसला बता रहा है तो कई सीनियर्स पर ही पक्षपात करने का आरोप लगा रहे हैं.

निक्की को लेकर सोशल मीडिया पर बहस

जब से बिग बॉस शुरू हुआ है, सिद्धार्थ शुक्ला की निक्की तंबोली संग बेहतरीन बॉन्डिंग देखने को मिली है. अब निक्की की शहनाज से तुलना करना तो गलत होगा, लेकिन कम समय में निक्की ने भी सिद्धार्थ के दिल में जगह बना ली है. कई मौकों पर सिद्धार्थ उनका खुलकर समर्थन कर रहे हैं. ऐसे में अब जब निक्की को इतनी बड़ी पॉवर मिल गई है, ऐसे में कई यूजर्स को लग रहा है कि सिद्धार्थ का झुकाव निक्की की तरफ ज्यादा है. एक यूजर लिखते हैं- जिद्दी और स्वार्थी होना एक बात होती है, वहीं स्टैंड लेना दूसरी बात. निक्की तो पहली कैटेगरी में आती है. पहला टॉस्क जीतना भी पवित्रा ही डिसर्व करती थी. लेकिन दामाद जी की तो निक्की फेवरेट हैं.

After yesterday immunity task I can say that yes #NikkiTamboli is well deserving contestant to be confirmed. #bb14 #BiggBoss14 #JasmineBhasin — isha garg (@ishagarg2000) October 10, 2020

कौन सही कौन गलत?

लेकिन ऐसे तमाम ट्वीट्स का जवाब निक्की के वो फैन्स दे रहे हैं जिनकी नजरों में उनका जीतना तय था. एक फैन ने तो दोनों सिद्धार्थ और निक्की का बचाव करते हुए ट्वीट किया है- निक्की तंबोली डिसर्विंग थी. किसी भी सीनियर ने पक्षपात नहीं किया. अकेले निक्की ने ही सारे काम किए थे. अगर ध्यान से देखें तो पता चल जाएगा कि सबकुछ निक्की के इर्द-गिर्द ही घूम रहा था. वहीं एक और यूजर को ये पसंद नहीं आ रहा है कि हर कोई निक्की को घेरने की कोशिश कर रहा है. वो कहती हैं- निक्की से इतनी नफरत क्यों. वो बंदी खुद के लिए लड़ रही है. जो मुंह में आ रहा है वो बोल रही है, कोई बहस करने आए तो उसे भाव नहीं देती, टॉस्क अच्छा कर रही है. सेल्फिश है तो है, उसमें गलत कुछ नहीं है.

#NikkiTamboli deserved it and Seniors were not at all biased she was the only one who does things this week ...ghar ki saari chizen uske ird-gird hi ghum rhi thi(If you noticed!). — Milk And Mocha (@NaaSid) October 10, 2020

Being ziddi, selfish is a thing & taking stand for right is another.#NikkiTamboli is definitely from the first category,

Pehla task bhi Pavitra jeetna deserve karti thi(she was on 🔥)

& Second task bhi.

Par Damaad ji ki fav nikki h so understood h(1/2)#BB14 — Աղժҽʂէìղҽժ //🔱RashMIrathi🔱 (@GauravGn810) October 10, 2020

Why everyone is hating nikki?😡

Vo bandi khud ke liye stand leti hai 😌, Jo muh me aaya vo bol deti hai, or agar koi argument krne aaya toh usey bhav nhi deti😂 , Task me bhi accha perform ke..💅

Selfish hai toh hai bhai usmey kuch galat nhi hai.😌#NikkiTamboli @inikkitamboli — ishehnaazgillfc👑 (@ishehnaazgillFc) October 10, 2020

अब मालूम हो कि निक्की तंबोली ने बिग बॉस के घर में सभी से पंगे ले रखे हैं. उन्हें अगर अपना सामान मंगवाना है वे तब भी आवाज बुलंद करती दिख जाएंगी, उन्हें कोई काम नहीं करना है, तो भी वे खुलकर बोलेंगी. उनकी ये क्वालिटी उन्हें सीनियर्स का फेवरेट बना रही है, वहीं इसी वजह से वे कंटेस्टेंट्स की नजरों में अखर रही हैं.