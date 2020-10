बिग बॉस: निक्की ने दी जैस्मिन को गाली, अली गोनी बोले- 'पता था मुंह खोलोगी गटर निकलेगा'

बिग बॉस 14 में जो लड़ाई-झगड़े मिसिंग दिख रहे थे, अब उनकी शुरुआत हो चुकी है. टास्क के दौरान कंटेस्टेंट जीतने का जज्बा भी दिखा रहे हैं और एक दूसरे से भिड़ने को भी तैयार दिख रहे है. हाल ही में हुए गार्डन बनाने वाले टास्क में निक्की तंबोली और जैस्मिन भसीन के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी. जैस्मिन का गुस्सा सातवे आसमान पर पहुंच गया था.

जैस्मिन- निक्की में लड़ाई

जैस्मिन ने दावा किया था निक्की तंबोली ने उन्हें गाली दी थी. उनके खिलाफ भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. इस सिलसिले में उन्होंने टास्क छोड़ बिग बॉस से शिकायत भी की थी. इसके अलावा जैस्मिन ने निक्की पर संचालक के तौर पर पक्षपात करने का आरोप भी लगा दिया था. अब निक्की ने तो जैस्मिन की दलीलों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया लेकिन टीवी एक्टर अली गोनी काफी नाराज हो गए हैं. लगातार अपनी दोस्त जैस्मिन का सपोर्ट कर रहे अली ने इस बार निक्की तंबोली को अपने निशाने पर लिया है.

निक्की पर भड़के अली गोनी

अली गोनी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर निक्की तंबोली पर घटिया भाषा बोलने का आरोप लगा दिया है. ट्वीट में लिखा है- मुझे माफ करना बहन, पिछले ट्वीट में मैंने तुम्हे सेल्फ रिस्पेक्ट रखने को बोला था. तुम में तो रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है. लग ही रहा था एक दिन मुंह खोलोगी और गटर निकलेगा. ऐसा हुआ भी. तुम असली रॉकस्टार हो जैस्मिन. अब अली गोनी का जैस्मिन के समर्थन में आना हैरान नहीं करता है. अली ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में कहा था कि वे चाहते हैं कि इस सीजन को जैस्मिन भसीन अपने नाम करें. वे जैस्मिन को बिग बॉस जीतता हुआ देखना चाहते हैं. ऐसे में वे अपने सभी फैन्स से भी जैस्मिन को वोट करने के लिए कह रहे हैं.

Sorry behan last ek tweet mein tumhe self respect rakhne ko bola tha 🙏🏼kyunki tum mein respect naam ki cheez hi nahi hai.. lag hi raha tha ek din mu khologi aur gutter niklega aur wohi hua #nikitamboli 👎🏽 #JasminBhasin i can feel u ❤️ u r a rockstar 🌟