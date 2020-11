अभिनव की दोस्त हैं या नहीं कविता कौशिक? बिग बॉस फैंस ने एक्ट्रेस बताया झूठा

बिग बॉस के वीकेंड के वार में कविता ने कहा था कि मैं अभिनव को रुबीना से पहले से जानती हूं. हमारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप रही है. आज वो ये बोल रहे हैं कि मैं कविता जी को जानता हूं ये बात मुझे बहुत छोटी लगी. मेरी एक प्वॉइन्ट पर बहुत गहरी दोस्ती थी. हम लगभग रोज मिलते थे. अब एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कविता ये कहती दिख रही हैं कि अभिनव उनके दोस्त नहीं हैं.

द खबरी ने एक वीडियो शेयर किया है. ये वीडियो बिग बॉस के घर में जाने से पहले का बताया जा रहा है. वीडियो में कविता अभिनव संग दोस्ती पर बोलती नजर आ रही हैं.



देखें: आजतक LIVE TV

अभिनव मेरे दोस्त नहीं-कविता

कविता बोल रही हैं- अभिनव मेरे दोस्त नहीं हैं, मैं जानती हूं उन्हें. लेकिन ऐसी कोई मित्रता नहीं है कि हमने खूब वक्त बिताया हो, फिल्म देखी हो, या पार्टी की हो. तो आप इसे दोस्ती नहीं कह सकते. मैंने कई साल पहले उनके साथ एक फोटोशूट भी किया था. पर दोस्त नहीं कह सकते. मैं रुबीना को बिल्कुल नहीं जानती. दोनों पति-पत्नी मेरी ही बिल्डिंग में रहते हैं. लेकिन मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं है.

Exposing Hypocricy #FullVideo#KavitaKaushik Before Entering #BiggBoss. #Abhinav mere dost ni hai Hum kabhi ni mile aise bahar

After Entering Biggboss hum bohat gehre dost Rahe hain hum roz milte the

😂👇 pic.twitter.com/WmwK5vsKId — The Khabri (@TheRealKhabri) November 25, 2020

She said Abhinav is her friend and he didn't consider her as priority 🙄

and said 'friends with benefits'

Wahhh 👏🏻

Mujhe inki dosti ka matlab samajh mein nahin aa raha hein.

I am with Abhinav and Rubina today against her 😅#BBTrendMasterRahulVaidya — Apeksha Baliga (@BaligaApeksha) November 25, 2020

#KavitaKaushik be clear u knew Abhinav and ur not his freind or u knew Abhinav and he is ur friend.

During #EjazKhan same thing happened.

ya phir andar aake yeh mera dost hein mat bolo just say u know him v will understand.#BBTrendMasterRahulVaidya — Apeksha Baliga (@BaligaApeksha) November 25, 2020

U exposed her completely 😂 Hats of man in this particular twt 😂 — real_Tasnia #1 (@Tasniaakter13) November 25, 2020

A jhooti aurat totally exposed 😂😂 aur kitna victim card khelegi ghar Mai kick her out #bigboss — ಕವಿತಾ ✨ (@Kavithalovehina) November 25, 2020

Kitni jhuti hai yeh😱😱😱 — Husna Banu (@HusnaBanu6) November 25, 2020

She's a big attention seeker 🥴🥴🥴🥴.#shameonkavitakaushik 👎 — Himanshu Rawat (@Himansh41209063) November 25, 2020

इस वीडियो को शेयर करते हुए द खबरी ने लिखा- कविता कौशिक ने बिग बॉस के घर में जाने से पहले था कि अभिनव मेरे दोस्त नहीं हैं. हम कभी नहीं मिले ऐसे बाहर. घर में आने के बाद हम बहुत गहरे दोस्त रहे हैं, हम रोज मिलते थे.

कविता के इस बिहेवियर से फैंस बहुत शॉक्ड हैं और उन्हें झूठा बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- कितनी झूठी है ये. दूसरे यूजर ने लिखा- ये बहुत बड़ी अटेंशन सीकर है. इसी तरह के कई ट्वीट किए जा रहे हैं.