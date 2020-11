काम्या को याद आई सिद्धार्थ शुक्ला-असीम रियाज की लड़ाई, कविता के सपोर्ट में कही ये बात

एक्ट्रेस काम्या पंजाबी शुरुआत से ही कविता कौशिक के सपोर्ट में हैं. वो कविता के लिए चीयर कर रही हैं. स्टैंड ले रही हैं. अब मंगलवार के एपिसोड में जब कविता ने एजाज को खुद से दूर करने के लिए धक्का दिया तो, एजाज खान भड़क गए थे. कविता को घर से बाहर निकालने की बात कर रहे थे. घर वाले भी कविता के खिलाफ हो गए थे.

लेकिन बिग बॉस ने कहा कि कविता ने एजाज को चोट पहुंचाने की मंशा से ऐसा नहीं किया है. वो सिर्फ उन्हें दूर कर रही थीं. अब इसी पर काम्या पंजाबी ने रिएक्ट किया है. उन्होंने कविता का सपोर्ट किया है. इसी के साथ उन्होंने सिद्धार्थ और आसिम की लड़ाई भी याद दिलाई, जिसमें सिद्धार्थ ने असीम को धक्का दिया था. साथ ही काम्या ने कहा कि पिछले सीन में सिद्धार्थ को प्रवोक किया जा रहा था और यहां कविता को प्रवोक किया जा रहा. पूरा घर उसके खिलाफ खड़ा है.

Bathroom kya ghar ke harr kone meh jaa jaakar kaun rota hai yeh sabne dekha hai..!!! Stop provoking!!! This is what u always do! Stop Provoking! #StayStrongKavitaKaushik #BB14 @ColorsTV @Iamkavitak