रुबीना ने लगाई अर्शी की क्लास, देखकर खुश हुईं काम्या पंजाबी ने किया ट्वीट

बिग बॉस हाउस दिन प्रतिदिन और भी दिलचस्प होता जा रहा है. जहां शो की टीआरपी गिरती जा रही थी वहीं चैलेंजर्स का घर में प्रवेश करने के बाद टीआरपी और अच्छी हो गई. अर्शी खान भी घर में चैलेंजर के रूप में आई हैं. अर्शी की एंट्री के बाद घर में कोई सदस्य से नहीं बचा जिससे अर्शी की लड़ाई ना हुई हो. अर्शी और रुबीना की बिलकुल भी नहीं बनती, उनको अकसर आप लोग लड़ते हुए देख सकते हैं.

मंगलवार के एपिसोड में दोनों के बीच एक और जंग छिड़ी. जिसमें दोनों के बीच ज्यादा बात बिगड़ गई. उनकी इस लड़ाई पर बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट काम्या पंजाबी का ट्वीट सामने आया है. जिसमें उन्होंने रुबीना की प्रशंसा की है.

काम्या पंजाबी ने किया ट्वीट

काम्या पंजाबी ने रुबीना की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें रुबीना की ये बात बेहद पसंद आई जिस तरह रुबीना ने अर्शी को टैकल किया. ऐसा हुआ था कि रुबीना ने अर्शी पर आरोप लगाया कि वे उनके पीछे जाकर फुटेज हासिल करने की कोशिश कर रही है. इस बात पर काम्या पंजाबी ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा "फुटेज चाहिए फॉलो मी, माइंड ब्लोइंग" रुबीना इसमें फनी बात तो ये है अर्शी सही में आपको फॉलो भी कर रही हैं"

Hahahahah footage chahiye follow me 😂😂😂 mind blowing #Rubina n the funny part is #ArshiKhan actually following her 😃 #BB14 @ColorsTV