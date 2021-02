काम्या पंजाबी ने देवोलीना को बताया गलत, रश्मि देसाई ने ऐसे किया रिएक्ट

शुक्रवार को देवोलीना भट्टाचार्जी और अर्शी खान के बीच हुए लड़ाई ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया. देवोलीना और अर्शी की इस लड़ाई पर काम्या पंजाबी ने रिएक्ट किया है. काम्या ने देवोलीना की इस हरकत को गलत बताया है, वहीं रश्म‍ि देसाई देवोलीना का साथ देती नजर आई हैं. आइए जानें दोनों सेलेब्स ने बीते दिन के इस हंगामे पर कैसे रिएक्ट किया है.

काम्या ने ट्वीट क‍िया- हां अर्शी खान कान से खून निकाल देती है पर यहां देवोलीना ने जो किया उसकी कोई जरूरत नहीं थी. बता दें काम्या बिग बॉस को लगातार फॉलो करती हैं और समय-समय पर अपना रिएक्शन भी देती रहती हैं. पिछले दिनों वे शो में मीड‍िया के साथ नजर आईं थी. इस दौरान काम्या ने बखूबी एप‍िसोड का संचालन किया और घरवालों को फीडबैक दिया.

Yes #ArshiKhan kaan se khoon nikaal deti hai but what #Devoleena did was just not required #BiggBoss14 @ColorsTV

रश्म‍ि देसाई ने क्या कहा?

वहीं देवोलीना और अर्शी की फाइट में रश्म‍ि देसाई का भी रिएक्शन आया है. उन्होंने देवोलीना के इस बर्ताव को इंसानी भावनाएं बताते हुए लिखा- 'अर्शी बद्दुआ देती है...तेरे करीबी मर जाएं...इससे सच में दिल टूट जाता है और कुछ कंटेस्टेंट्स इस पल को ये कहकर जज कर रहे हैं कि ऐसा 3 घंटे बाद क्यों हुआ? कभी-कभी रिएक्ट करने के लिए समय लगता है. ये कोई मर्डर नहीं था, ये जुबानी जंग थी जिसमें समय लग सकता है और यह आपके दिमाग में घूमता रहता है. #humnafeeling'.

#arshi : baddua deti hun... tere karibi mar jaaye. it’s really heart broken 💔 and few contestant R judging this moment why after 3 hours? It takes time sometime to react. It wasn’t a murder it was a word war which takes time and it plays in ur mind #humanfeeling @Devoleena_23