BB: कैप्टेंसी टास्क में रुबीना-जैस्मिन में हुआ बंटवारा, एक-दूसरे पर किए वार

बिग बॉस के घर में हर कोई कैप्टन बनना चाहता है. कैप्टेंसी के लिए हर कोई लड़ता-भिड़ता है. अब आने वाले एपिसोड में कैप्टेंसी के लिए टास्क कराया जाएगा. शो से जुड़ा एक प्रोमो सामने आ गया है. घर में रुबीना और जैस्मिन के बीच बंटवारा हुआ है. इसके लिए एक पंचायत बुलाई गई है.

क्या है टास्क?

प्रोमो में दिखाया गया कि बिग बिग कैप्टेंसी की दावेदारी जीतने के लिए एक कार्य सौंपते हैं. जिसका नाम है बंटवारा. बिग बॉस के घर में दो बहनें हैं- जैस्मिन- रुबीना. और दोनों जायदाद में बंटवारा कर अपने-अपने हिस्सों की मांग कर रही हैं. लेकिन दोनों परिवारों को इस घर के हर हिस्से को जीतने का मौका दिया जाएगा. इस परिवार की मुखिया कविता कौशिक के हाथ में है.

इन दो ग्रुप्स में बंटा घर

घर को दो ग्रुप्स में बांटा गया है, जिसमें, रुबीना की टीम में अभिनव शुक्ला, एजाज खान और पवित्रा पुनिया हैं. वहीं जैस्मिन की टीम में राहुल वैद्य, अली गोनी, निक्की तंबोली हैं.

