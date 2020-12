एजाज खान के बाद अभिनव शुक्ला बने बिग बॉस के सेकेंड फाइनलिस्ट!

बिग बॉस 14 में इन दिनों फिनाले वीक चल रहा है. एजाज खान पहले ही फिनाले में पहुंच गए हैं. वो पहले कंटेस्टेंट थे जो फिनाले में पहुंचे. उन्होंने अपना डार्क सीक्रेट बताकर ये जगह हासिल की थी. अब खबरें हैं कि अभिनव शुक्ला भी फिनाले में पहुंच गए हैं.

अभिनव बने दूसरे फाइनलिस्ट

बिग बॉस के फैन पेज द खबरी ने लिखा- अभिनव शुक्ला दूसरे फाइनलिस्ट हैं. राउंड वन में कविता आउट होती हैं. राउंड 2 में रुबीना, राउंड 3 में राहुल, राउंड 4 में जैस्मिन और राउंड 5 में निक्की.

ये था टास्क

बिग बॉस घरवालों को शार्क अटैक टास्क दिया था. इस टास्क में जो भी जीतता है वो एजाज के साथ फाइनल‍िस्ट की लिस्ट में आ जाएगा. टास्क में सभी घरवालों को एक बोट में बैठना था और जो कंटेस्टेंट बोट में बैठने से रह जाएगा वो बाहर हो जाएगा. बाकी घरवाले एक दूसरे को बल का प्रयोग न करते हुए वहां उठा भी सकते थे. 5 राउंड होने थे. और जो भी राउंड के आखिर में बचेगा वो जीत जाएगा.

EXCLUSIVE AND Confirmed#AbhinavShukla is the 2nd Finalist

along with #EijazKhan



Round 1 Kavita out

Round 2 Rubina out

Round 3 Rahul out

Round 4 Jasmin out

Round 5 Nikki out (