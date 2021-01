Bigg Boss 14 Highlights: राखी के दीवानेपन से अभिनव शुक्ला परेशान, निक्की-अर्शी में छिड़ी बहस

शो की शुरुआत में बिग बॉस ने घरवालों को एक टाइम लूप टास्क दिया. इस टास्क में घरवाले एक ही काम बार-बार करेंगे जबतक बिग बॉस उन्हें रुकने के लिए नहीं बोलते. अगर कोई भी अपना काम नहीं कर पाता या लूप से बाहर निकलना चाहता है तो उसे अगले राउंड में जाने को नहीं मिलेगा. इस टास्क में राखी को अभिनव शुक्ला को तेल मालीश देनी है, तो वहीं अर्शी खान को राखी के साथ लड़ाई करनी थी. रुबीना को पूल में गिरना है और अली गोनी को उन्हें बचाना है. राखी का टास्क खराब करने के लिए रुबीना ने राखी के लिए आया तेल छुपा दिया.

दूसरी तरफ राहुल वैद्य, निक्की तंबोली को बताते हैं कि किसी ने झाड़ू छुपा दी है. हालांकि जब निक्की घरवाले का नाम पूछती हैं तो वह बताने से मना कर देते हैं. निक्की इस बात से नराज हो जाती हैं और राहुल को कहती हैं कि उन्होंने कॉफी चुराने में सिंगर की मदद की थी. निक्की इस बारे में राहुल को बताते हैं और रुबीना उन्हें फिर भी गेम खेलते रहने की हिदायत देती हैं. वहीं अभिनव शुक्ला इस बात से नाराज हो जाते हैं कि पूरा दिन राहुल की बुराई करने के बावजूद निक्की राहुल के साथ ही खेल रही हैं. बाद में निक्की रोने लगती हैं और कहती हैं कि वह तब खुश थीं जब वह पिछले दिनों राहुल से बात नहीं कर रही थीं.

