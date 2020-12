Bigg Boss 14 Highlights: घरवालों ने मनाया न्यू ईयर का जश्न, राहुल महाजन बने नए कैप्टेन

शो की शुरुआत में राखी सावंत ने ने राहुल महाजन की धोती खिंची, जिसकी वजह से खूब बवाल हुआ. राखी के धोती खींचने के बदले में राहुल ने उन्हें गालियां दे दीं. इसके बारे में घरवालों ने खूब शोर मचाया और राखी की निंदा की. काफी समझाने के बाद राखी ने राहुल से माफी मांग ली. इसके बीच में रुबीना घर के अन्दर चली गईं और राखी को ये पसंद नहीं आया. सभी टास्क को रद्द करवाने की कोशिश में लगे हुए थे. जमींदार की पोस्ट से राहुल महाजन हट गए और उन्होंने बिग बॉस से क्षमा मांग ली.

घरवालों के काफी गुस्सा दिखाने और टास्क को बीच में ही छोड़ देने के बाद राखी और राहुल को बिग बॉस ने कॉन्फेशन रूम में बुलाया और अपनी बातें सुलझाने को कहा. राखी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया लेकिन राहुल महाजन ने मना कर दिया. इसके बाद राखी सावंत ने रो-रोकर राहुल से शिकायत की कि कैसे वह राहुल के बिहेवियर से दुखी हैं. इसके बाद राहुल महाजन ने कहा कि वह राखी से झगड़ा नहीं करना चाहते हैं लेकिन उनसे दोस्ती नहीं करेंगे.

बिग बॉस ने कार्य रद्द कर दिया. इसके बाद विकास गुप्ता की कैप्टेनसी का कार्याकाल भी खत्म हो गया. रात को घरवालों ने राखी सावंत और राहुल महाजन के बीच हुए वाकये पर चर्चे की. सभी ने इस बात पर गुस्सा जताया कि राखी को राहुल महाजन ने चुटकियों में माफ कर दिया. साथ ही राखी सावंत के बर्ताव को लेकर भी घरवालों के बीच नाखुशी देखने को मिली.

Sadasyon ne rok diya #RakhiSawant ko ghar mein enter karne se. Ab kya karegi Julie, kaise poora karengi woh apna task?

Dekhiye aaj raat 10:30 baje, #Colors par.



Catch it before tv on @VootSelect.#BiggBoss2020 #BiggBoss14 #BB14 pic.twitter.com/JV85SUim8x — ColorsTV (@ColorsTV) December 31, 2020

बिग बॉस के घर में हुए न्यू ईयर का जश्न

बिग बॉस हाउस में 90वें दिन की शुरुआत आज की पार्टी मेरी तरफ से गाने से हुई. सभी घरवालों का मूड उठते ही मस्त हो गया. हालांकि ब्रेकफास्ट के समय अभिनव शुक्ला और राखी सावंत के बीच तू-तू मैं-मैं हो गई. निक्की तंबोली से भी राखी की बहस हो गई. राखी ने सभी से सुबह-सुबह पंगा लिया, जिसमें जैस्मिन भसीन और अर्शी खान भी थीं. बाद में राखी और अर्शी, एक्सरसाइज करते अली गोनी और अभिनव शुक्ला पर क्रश करती नजर आईं.

Captaincy ke davedaron ne rakhi 3 dhamakedaar parties. Kya hoga jab iss celebration mein aayegi karwahat, jab niklegi sadasyon ki mann ki baat?

Dekhiye aaj saal ki aakhiri raat ko #BB14 mein, 10:30 baje, #Colors par.



Catch it before tv on @VootSelect.#BiggBoss2020 #BiggBoss14 pic.twitter.com/jX7v9BIGMa — Bigg Boss (@BiggBoss) December 31, 2020

चैलेंजर्स को मिला कैप्टेन बनने का मौका

अर्शी, राखी और राहुल महाजन को नए साल का पहला कैप्टेन बनने का मौका बिग बॉस ने दिया. बिग बॉस ने घर में #BeFizz पार्टी का आयोजन किया. इस पार्टी के होस्ट अर्शी, राखी और राहुल महाजन बने, जिन्हें अपनी पार्टी को बोल्ड और मजेदार बनाना था. जिस दावेदार की पार्टी में सबसे ज्यादा लोग होने वही पार्टी का विजेता और घर का नया कैप्टेन बनेगा.

घर का कैप्टेन किसे बनाना है इस बात को लेकर घरवालों के बीच बातचीत शुरू हुई, जिसमें ज्यादातर लोग राखी के खिलाफ नजर आए. इसके बाद पार्टी की शुरुआत हुई. इस पार्टी में राखी सावंत के डांस को सभी ने पसंद किया. इसके अलावा अन्य घरवाले भी जमकर नाचे. पार्टी के बीच में जैस्मिन भसीन ने विकास गुप्ता को उनकी कैप्टेनसी को लेकर खरी-खरी सुनाई. इसके अलावा जैस्मिन अपने ऊपर राखी को मारने का झूठा इल्जाम लगने की वजह से भी खफा नजर आईं. उन्होंने बिग बॉस को भी इस बारे में खरी-खरी सुनाई.

एपिसोड के अंत में बिग बॉस ने काउंटडाउन किया और घरवालों को अपना नया कैप्टेन चुनने को कहा. सभी घरवालों ने राहुल महाजन को अपना कैप्टेन बनाया. राहुल को सबसे ज्यादा घरवालों ने सपोर्ट किया था. आगे आपको राखी सावंत की लड़ाई आपको अली गोनी संग देखने को मिलेगी.