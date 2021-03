सोशल मीडिया पर कविता कौशिक को पड़ी गालियां तो एक्ट्रेस ने फैंस से की ये अपील

टीवी एक्ट्रेस कविता कौशिक अपने दबंग अंदाज के लिए जानी जाती हैं. बिग बॉस सीजन 14 की कंटेस्टेंट रहीं कविता कौशिक सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने फैन्स के साथ अपनी निजी और प्रोफेशनल जिंदगी के लम्हे साझा करती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने ट्विटर पर कुछ मैसेजों के स्क्रीनशॉट भेजे जो उन्हें लोगों ने किए थे. इन मैसेजों में फैन्स ने उन्हें गंदी गालियां दी थीं जिसके बाद कविता ने उनकी क्लास लगा दी.

कविता द्वारा ट्रोल्स को घेरे जाने के बाद उनमें से कुछ माफी मांगते और गिड़गिड़ाते नजर आए. एक यूजर ने लिखा- मैम माफ कर दो मुझसे गलती हो गई. मैं एक लड़की हूं प्लीज माफ कर दो. एक अन्य यूजर ने इसी तरह माफी मांगते हुए लिखा- मेरे मम्मी पापा बहुत गरीब लोग हैं. मुझे प्लीज माफ कर दो. कविता ने सोशल मीडिया पर गाली देने वालों के नाम का खुलासा करते हुए उन्हें न सिर्फ जवाब दिया बल्कि फैन्स से भी एक अपील की.

Call them out ! Expose them ! pic.twitter.com/KWdf2kE1Cj