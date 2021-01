एजाज के रवैये पर मीडिया हुई नाराज, एक्टर ने कहा- 'शेर को दहाड़ने दो'

बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट एजाज खान इन दिनों अपने प्रोफेशनल काम के सिलसिले में बिग बॉस के घर से बाहर हैं. वीकेंड का वार में शन‍िवार को मीड‍िया से घरवालों का सामना हुआ. इस दौरान एजाज भी वीड‍ियो कॉन्फ्रेस‍िंग के जर‍िए मीड‍िया के साथ हुए वार्तालाप में शामिल हुए. उस कॉन्फ्रेंस में मीड‍िया वालों ने एजाज के बर्ताव पर सवाल उठाया. अब एजाज ने अपने बर्ताव पर पक्ष रखते हुए ट्वीट किया है.

कलर्स चैनल ने ट्वीट किया था- 'एजाज खान के अभ‍िमानी जवाबों से प्रेस हुई खफा'. इसपर जवाब देते हुए लिखा- 'अगर तुम उसे शेर बुलाते हो तो शेर को दहाड़ने दो. वो अहंकार नहीं था, बस सवालों का जवाब दे रहा था और अपनी बात मजबूती से रख रहा था. अगर आप उसे खराब तरीके से पेश करना चाहोगे तो भी वो चमकेगा, वो शुद्ध सोना है'. एजाज के इस ट्वीट के बाद फैंस जमकर उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं.

If you call him a lion then let the lion roar! It wasn't arrogant, it was just giving it back and putting a point across firmly and strongly! If you try to put him in a bad light, he is still gonna shine, he is a pure gold! #EijazKhan #TeamEijaz https://t.co/0cSWRDNOz9