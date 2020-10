बिग बॉस: एजाज खान को पवित्रा की आंखों में दिखी दोस्ती, एक्ट्रेस बोलीं- बहुत प्यारा है

Jahaan @eijazkhan aur @pavitrapunia_ ko dikh rahi hai dosti aur pyaar, vahin @jaan.kumar.sanu ko @nikki_tamboli ki aankhon mein dikh rahi hai takraar. Kya @beingsalmankhan ke diye iss naye task se badal jayegi kahaani? Dekhiye #WeekendKaVaar aaj raat 9 baje. Catch it before TV on @vootselect #BB14 #BiggBoss #BiggBoss2020 #BiggBoss14

