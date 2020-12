बिग बॉस: कैप्टंसी टास्क में भिड़े रुबीना-एजाज, एक दूसरे पर लगाए ये आरोप

बिग बॉस सीजन 14 का जो सफर धीरे-धीरे ठंडा पड़ने लगा था वो अचानक तूफानी रफ्तार पकड़ने लगा है. बिग बॉस में चैलेंजर्स की एंट्री ने सीन पूरी तरह पलट दिया है और अब देखना होगा कि खेल किस तरह अलग रुख लेता है. बिग बॉस हाउस से जहां राहुल वैद्य और निक्की तंबोली का एग्जिट हो चुका है वहीं दूसरी तरफ हर बढ़ते दिन के साथ कॉम्पटीशन और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है.

आज मंगलवार के एपिसोड में बिग बॉस कंटेस्टेंट्स को कैप्टंसी टास्क देंगे जिसके बाद एक बार फिर से सभी खिलाड़ी आपस में भिड़ते दिखाई पड़ेंगे. राहुल महाजन के पास बचे हुए सदस्यों में से कैप्टन का चुनाव करने की स्पेशल पावर होगी. टीमें बनाई जाएंगी और हर कोई कोशिश करेगा की राहुल उनके पक्ष में अपना फैसला सुनाएं.

इस सबके बीच रुबीना दिलैक और एजाज खान एक दूसरे के साथ भिड़ते दिखाई पड़ेंगे. सोशल मीडिया पर आए शो के प्रोमो वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि मनु पंजाबी कश्मीरा शाह को टास्क में उनके प्लान के लिए टॉन्ट कसते हैं, जिसके लिए रुबीना उन्हें डिफेंड करती हैं, नतीजा ये होता है कि एजाज खान और रुबीना दिलैक के बीच जुबानी जंग छिड़ जाती है.

