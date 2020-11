बिग बॉस: कंटेस्टेंट्स ने दिखाए अपने जज्बात, पवित्रा बोलीं- कविता की हरकतों से आती घिन

बिग बॉस के घर में वीकेंड का वार काफी मजेदार होने वाला है. जहां एक तरफ एव‍िक्शन की तलवार लटक रही है, वहीं शहनाज गिल भी शो में आने वाली हैं. शो में पव‍ित्रा पुनिया और एजाज खान के बीच प्यार की बयार भी चलने वाली है. इसी बीच कंटेस्टेंट्स एक-दूसरे को इमोशन का टैग पहनाते भी नजर आएंगे.

कलर्स ने शो का एक प्रोमो शेयर कर इस गेम की झलक पेश की है. इसमें सभी कंटेस्टेंट्स एक दूसरे के प्रति अपना ओपिनियन का टैग पहनाते नजर आएंगे. इस दौरान शो में निक्की तंबोली, जान कुमार सानू को 'प्रेम' का टैग देती हैं, वहीं अभ‍िनव शुक्ला, राहुल वैद्य को 'क्रोध' का टैग पहनाते हैं. बारी आती है 'घ‍िन' की तो पव‍ित्रा ये टैग, कव‍िता कौश‍िक को पहनाती हैं. पव‍ित्रा कहती हैं कि कव‍िता की कुछ हरकतों से उन्हें घ‍िन आती है. रव‍िवार को वीकेंड का वार में देखें किसके मन में किसके लिए क्या भाव छिपे हैं.

