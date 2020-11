जैस्मिन की टीम ने जीता बंटवारा टास्क, इन कंटेस्टेंट्स को मिली कैप्टेंसी की दावेदारी!

बिग बॉस 14 में इन दिनों कैप्टेंसी की दावेदारी के लिए टास्क चल रहा है. इस टास्क ने घर में बवाल कर दिया है. दो अच्छी दोस्तों के बीच दरार आ गई. रुबीना और जैस्मिन की दोस्ती टूटती नजर आ रही है. घर में उन दोनों के बीच खूब बहसबाजी हुई. टास्क का नाम है बंटवारा. दो दिन से ये टास्क चल रहा है. इसी बीच खबरें हैं कि जैस्मिन की टीम ने ये टास्क जीत लिया है.

बिग बॉस के फैन पैज द खबरी के मुताबिक, जैस्मिन की टीम ने ये टास्क जीत लिया है. द खबरी ने ट्वीट कर लिखा- जैस्मिन की टीम ने बंटवारा टास्क जीत लिया है. जैस्मिन, निक्की, अली और राहुल की टीम कैप्टेंसी के लिए दावेदार बने हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन घर का नया कैप्टन बनता है.

