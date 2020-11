Bigg Boss 14: राहुल ने कॉपी किया रियाज का आउटफिट? आपस में भिड़े फैन्स

सिंगर राहुल वैद्य इन दिनों बिग बॉस 14 के घर में हैं और खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. राहुल ने नेपोटिज्म के नाम पर कुमार सानू के बेटे जान कुमार सानू को नॉमिनेट किया था, जिसकी वजह से काफी तमाशा हुआ था. इसके अलावा राहुल ने हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड एक्ट्रेस और दिशा परमार को शादी के लिए प्रपोज किया था, जिसके चर्चे खूब हुए. हालांकि अब राहुल वैद्य जमकर ट्रोल हो रहे हैं.

राहुल वैद्य को यूजर्स ने किया ट्रोल

राहुल वैद्य की कुछ फोटोज बिग बॉस के फैन्स ने वायरल की हैं, जिनमें वह बिग बॉस 13 के प्रतियोगी आसिम रियाज जैसे आउटफिट पहने नजर आ रहे हैं. ट्विटर पर यूजर्स राहुल वैद्य को आसिम का कॉपीकैट बता रहे हैं. द खबरी नाम के बिग बॉस फैन पेज ने राहुल और आसिम की एक जैसे कपड़े पहने फोटो शेयर की गईं, जिसके बाद यूजर्स ने ट्रोलिंग शुरू कर दी.

इन फोटो में आप आसिम और राहुल को एक जैसी येलो हूडी पहने देख सकते हैं. अन्य फोटोज में दोनों ने एक जैसी ब्लैक टी-शर्ट के साथ पिंक ब्लेजर और पैंट पहना है. ये देखने के बाद आसिम और राहुल के फैन्स ट्विटर पर एक दूसरे से भिड़ गए हैं. पढ़िए फैन्स ने क्या कहा:

Yes because he is better then Asim #RahulVaidya is so strong and has way more fan base then #AsimRiaz

If 2 People Carry Same Style With same Outfit ,

That Doesn't Means They Copy Each Other ...



Ye bacho Vali Hrkte Bnd Kro ,

N Bring Some valid Stuff ....



Still Don't know How u Get That Much Followers 😌#BBKingRahulVaidya