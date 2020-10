BB14: ट्रोल्स को अली गोनी का करारा जवाब, बोले- मैं ऐसे ही दोस्ती निभाता हूं बच्चों

टीवी एक्टर अली गोनी बिग बॉस 14 कंटेस्टेंट जैस्मिन भसीन को शुरू से ही सपोर्ट करते रहे हैं. सोशल मीडिया पर उन्हें ऐसा करने के लिए ट्रोल भी किया जाता रहा है. हाल ही में अली ने एक ट्वीट करके ट्रोल्स को इसका जवाब दिया है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कोई कुछ भी कहता रहे लेकिन उनका दोस्ती निभाने का तरीका यही है.

अली ने अपने ट्वीट में लिखा, "लोग बोलते हैं मैं ज्यादा सपोर्ट कर रहा हूं, बॉडीगार्ड, ब्ला ब्ला ब्ला... तो सुनो बच्चों. इसे दोस्ती बोलो या प्यार बोलो, जो भी. मैं ऐसे ही दोस्ती निभाता हूं जब निभाने का टाइम आता है. हम जान भी देते हैं दोस्ती के लिए. क्या करें हम तो ऐसे ही हैं भाई साहब. धन्यवाद." उनके इस जवाब से अली के फैन्स काफी इंप्रेस नजर आए.

लोगों ने बेहिसाब तरीके से इस ट्वीट को रीट्वीट और लाइक किया है. बता दें कि अली गोनी पर जैस्मिन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने के चलते कई तरह के आरोप लग रहे थे. कुछ लोग उन्हें जैस्मिन का बॉडीगार्ड बता रहे थे तो कई लोगों ने दोनों के बीच प्यार जैसा कुछ होने की बातें कही थीं. सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें काफी वक्त से चल रही हैं.

Log bolte hai mein zyada support kar raha hu, bodyguard , and bla bla ... toh suno bacho isse dosti bolo ya pyaar bolo jo bhi! mein aise hi dosti nibhata hu jab nibhane ka time aata hai.. hum jaan bhi dete hai dosti ke liye 💪🏼 kya kare hum toh aise hi hai bhaisaab 🙏🏼 dhanyawad