एजाज के सपोर्ट में एक्ट्रेस आशका, बोलीं- अच्छा किया आपने गाली नहीं दी

बिग बॉस 14 के घर में कविता कौशिक ने वाइल्ड कार्ड एंट्री ली. शो में उनकी एंट्री से एजाज खान बहुत खुश और एक्साइटेड दिखे थे. एजाज ने कविता को अपना अच्छा दोस्त बताया. दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग दिखीं. शो में एंट्री के साथ ही कविता को कैप्टन बना दिया गया. कैप्टन कविता ने दोस्ती निभाते हुए एजाज को रेड जोन से बाहर भी निकाला. रेड जोन से निकलने के बाद ही घर में एजाज खान नए कैप्टन बनए गए.

जैसे ही एजाज खान घर के नए कैप्टन बने, कविता और एजाज की दोस्ती की सीन ही पलट गया. कविता एजाज से इरिटेट हो गईं और उनका गुस्सा एजाज पर निकला. कविता ने एजाज को खूब खरी-खरी सुनाई. एजाज को गालियां भी दी. साथ ही कविता ने ये भी कहा कि उनके बीच में ऐसी कोई दोस्ती नहीं जिसका एजाज एलान करते फिर रहे हैं. वहीं एजाज ने भी गाली न देते हुए अपनी बात रखी. हालांकि, एजाज और कविता के बीच दूरियां आ गईं.



To start talking about someone’s personal life on national TV because your mind changed is not cool of yogic at all. #BBTrendMasterEijazKhan @KhanEijaz good you did not abuse on abuses at you.