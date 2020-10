BB 14: रेड जोन में कविता कौशिक को भेज कप्तान एजाज ने किया निक्की को सेफ

बिग बॉस 14 के घर में घरवालों के बीच नए-पुराने रिश्ते टूट और बन रहे हैं. शो के कैप्टेन्सी टास्क में नैना सिंह निक्की तंबोली को डिस्क्वालीफाई करती हैं. राहुल वैद्य एजाज खान का बैग लेते हैं और पवित्रा शार्दुल को बैग खींचने के दौरान साईकिल से गिराती हैं. वही रुबीना कहती हैं कि घर के नए कप्तान के तौर पर अभिनव ठीक हैं. हालांकि टास्क पूरा होने के बाद एजाज खान को घर का नया कप्तान चुना जाता है.

पवित्रा एजाज को हग करती हैं वही निक्की तंबोली कविता कौशिक से कहती हैं कि पवित्रा को एजाज पर क्रश है. कविता कौशिक कहती हैं कि एजाज खान की वजह से उनके दुश्मन बन गए हैं वही एजाज कहते हैं कि ऐसा उनकी थिंकिंग की वजह से हुआ है. कविता कहती हैं कि उन्होंने एजाज के लिए फेवर किया था लेकिन अब उन्हें एजाज के साथ कोई दोस्ती नहीं रखनी है.

राहुल वैद्य से अब भी बेहद गुस्सा हैं जैस्मिन भसीन

