कब मां बनेगीं कॉमेडी क्वीन भारती? इंडियाज बेस्ट डांसर के सेट पर बताया प्लान

💗💗💗love #indiasbestdancer sat-sun 8pm on @sonytvofficial styling @maushmibadraofffical makeup- @vishnu9352 hairstylish- @archanahairstylist. photograph by- @hardikphoto

A post shared by Bharti Singh (@bharti.laughterqueen) on Oct 12, 2020 at 6:59pm PDT