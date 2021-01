BB14: कैप्टेंसी टास्क में अर्शी खान ने गुस्से में तोड़ी कुर्सी, बिग बॉस ने दी ये सजा

बिग बॉस 14 में नॉमिनेशन टास्क के बाद अब कैप्टेंसी टास्क शुरू हो गया है. इस कैप्टेंसी टास्क में सभी कंटेस्टेंट्स में से अर्शी खान को बिग बॉस ने बैन कर दिया है. जी हां, वीकेंड का वार में सलमान खान की ओर से सपोर्ट मिलने के बाद अब यह हफ्ता अर्शी के लिए उल्टा नजर आ रहा है. बिग बॉस खबरी ने कैप्टेंसी टास्क में अर्शी खान के बैन से जुड़ी खबर शेयर की है.

बिग बॉस खबरी के मुताबिक अर्शी खान ने कैप्टेंसी टास्क में नियम उल्लंघन किया है. नियम तोड़ने के फलस्वरूप अर्शी को कैप्टेंसी की रेस से ही निकाल दिया गया है. बिग बॉस खबरी ने टास्क की झलक शेयर की है, जिसमें अली गोनी और सोनाली फोगाट डॉक्टर के कोट में नजर आ रहे हैं.

इस वजह से कैप्टेंसी की रेस से न‍िकलीं अर्शी

बिग बॉस खबरी ने ट्वीट में लिखा- 'रुबीना दिलैक के साथ झगड़े में अर्शी खान ने कुर्सी तोड़ दी और बिग बॉस की संपत्त‍ि को नुकसान पहुंचाया. इसके लिए बिग बॉस ने उन्हें सजा के तौर पर कैप्टेंसी टास्क से बाहर निकाल दिया है.' कैप्टेंसी टास्क से अर्शी के बाहर निकलने के बाद रुबीना, अली गोनी, अभ‍िनव शुक्ला, राखी सावंत, राहुल वैद्य, निक्की तंबोली, जैस्मिन भसीन, एजाज खान और विकास गुप्ता के साथ अब ये टास्क जारी रहेगा. ये सभी कंटेस्टेंट्स कैप्टन बनने के लिए एक-दूसरे से भ‍िड़ेंगे.

During the Fight with Rubina, Arshi broke the chair and damaged the Bigg Boss property by which Bigg Boss Punished & she will not be a part of this Captaincy task.