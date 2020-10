अर्जुन बिजलानी की प्लानिंग पर फिरा पानी, यूं मनाया कोरोना पॉजिटिव पत्नी का बर्थडे

Happy birthday darling . Can’t believe dubai mein hone wala tha kamre mein ho gaya ... love u . We shall celebrate mine and yours soon . khush reh hasti reh ... 😘😘❤️❤️ @nehaswamibijlani .

A post shared by Arjun Bijlani (@arjunbijlani) on Oct 11, 2020 at 11:38am PDT