KBC 2020: कोरोना की वजह से 20 साल बाद बदल गया शो का ये नियम

कोविड 19 के बाद दुनियाभर में कई सारी चीजों में परिवर्तन देखने को मिल रहा है. मगर जीवन है निरंतर बढ़ते रहने का नाम. और बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने भी इस बात को साबित किया है. खुद कोरोना वायरस को मात देने के बाद उन्होंने पूरी लगन के साथ अपने पॉपुलर शो कौन बनेगा करोड़पति 2020 की शूटिंग की. और अब इस शो का 12वां सीजन भी जल्द ही ऑनएयर होने जा रहा है. मगर इस बार कोरोना की वजह से शो में बड़े बदलाव किए गए. शो की क्रिएटिव प्रोड्यूसर सुजाता संघमित्रा ने बताया कि कैसे इस मुश्किल घड़ी में शो की शूटिंग की गई.

सुताजा ने कहा कि- जब हम केबीसी शुरू करने वाले होते हैं तो हमें हर बार लगता है कि इसमें अलग क्या होगा. मगर इस बार परिस्थितियों ने शो को बिल्कुल अलग कर डाला. घर पर बैठै-बैठे वर्क फ्रॉम होम कर के हमने पूरा शो बनाया. ये अविश्वसनीय सा लग रहा था. सारा प्रॉसेस बदल गया. दुनिया अब हमारे लिए पहले जैसी नहीं रही. इस बार हम लोगों ने घर बैठे-बैठे डिजिटली ऑडिशन लिया. कोरोना की वजह से 20 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि लाइफलाइन का इस्तेमाल नहीं किया गया.

