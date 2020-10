सलमान के जैस्मिन को रियल बताने से खुश अली, कहा- सच्चाई सामने आ जाती है

टीवी एक्टर अली गोनी बिग बॉस कंटेस्टेंट जैस्मिन भसीन के अच्छे दोस्त हैं. अली पहले दिन से जैस्मिन को सपोर्ट कर रहे हैं. वे जैस्मिन के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन कर रहे हैं. अली जैस्मिन को मोटिवेट करने और उनकी तारीफ करने का कौई मौका नहीं छोड़ते हैं.

अली ने किया जैस्मिन को सपोर्ट

रविवार को वीकेंड का वार में होस्ट सलमान खान ने जैस्मिन भसीन को सबसे रियल बताया था. सलमान खान ने कहा था कि जैस्मिन के इमोशंस काफी अच्छे से दिख रहे हैं. वे शो में बेहद रियल दिख रही हैं. अपने इमोशंस को जैस्मिन बिल्कुल भी नहीं छुपाती हैं. सलमान द्वारा जैस्मिन की तारीफ करने पर अली गोनी ने खुशी जताई है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा- अब तो सलमान भाई ने भी बोल दिया जैस्मिन सबसे रियल है. सच्चाई छुपती नहीं सामने आ जाती है. #JasminBhasin #AlykiSherni

अली ने दूसरे ट्वीट में जैस्मिन भसीन के बीते एपिसोड की फोटो शेयर कर लिखा- कोई आज बहुत प्रीटी लग रहा है. सभी का शुक्रिया जिन्होंने भी जैस्मिन के लिए वोट किया. जैस्मिन को जिस तरह से अली गोनी फुलऑन सपोर्ट कर रहे हैं उस पर कईयों ने नाराजगी भी जताई है. इन हेटर्स को अली ने करारा जवाब दिया है.

देखें: आजतक LIVE TV

Somebody was looking so pretty today 😍 #JasmineBhasin thank u so much everyone for so many votes love u yall ❤️ @jasminbhasin #AlykiSherni pic.twitter.com/4rm7YNYzTv