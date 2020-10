एजाज-पवित्रा की लड़ाई अली को लगी एक्टिंग, काम्या बोलीं- ये इतना क्यों सड़ रहे

बिग बॉस हाउस में एजाज खान और पवित्रा पुनिया का रेड जोन में जाना और दोनों का आपस में लड़ना चर्चा में बना हुआ है. मंगलवार के एपिसोड में दोनों के बीच जमकर तनातनी दिखी. इसे लेकर अब काम्या पंजाबी और अली गोनी ने रिएक्ट किया है.

एजाज-पवित्रा पर अली-काम्या ने किया कमेंट

एजाज और पवित्रा की लड़ाई का मजाक उड़ाते हुए अली ने ट्वीट कर लिखा- यार ये पवित्रा और एजाज सिर्फ मुझे लगता है कि ये एक्टिंग कर रहे हैं या सबको ऐसा ही लगता है? ऐसा लग रहा है किसी हिंदी फिल्म का स्पूफ चल रहा है. अली गोनी के इस ट्वीट पर फैंस के भी मजेदार रिएक्शन आ रहे हैं. बता दें, बीते एपिसोड में कैप्टेंसी टास्क में एजाज और पवित्रा संचालक थे. इस दौरान फैसले को लेकर दोनों के बीच ठन गई और वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके.

Yaar yeh pavitra aur eijaz 😂🤣🤣🤣🤣 sirf mujhe lagta hai ki yeh acting kar rahe hai ya sab ko aisa hi lagta hai ? 😂😂 aisa lag raha hai kisi Hindi film ka spoof chal raha hai 🥱😂

वहीं काम्या पंजाबी ने भी एजाज और पवित्रा के बारे में कमेंट किया है. काम्या ने लिखा- एजाज और पवित्रा इनता क्यों सड़ रहे हैं? ये लोग भी तो दूसरों को निकालने के लिए ही टास्क कर रहे थे ना. भजन तो नहीं करने खड़े थे. मालूम हो, रेड जोन में जाकर एजाज और पवित्रा बिल्कुल भी खुश नहीं हैं.

Eijaz n pravitra itna kyu sadd rahe hai? Yeh log bhi toh dusro ko nikaalne ke liye hi task kar rahe the na.. bhajan toh nahi karne khade the 😅 #RedZone @ColorsTV #BB14