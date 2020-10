लेजेंड स्पिनर मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक में लीड रोल निभाएगा कौन? सामने आया नाम

फिल्म इंडस्ट्री और बायोपिक्स के रिश्ते को आखिर कौन नहीं जनता. सिनेमा की हस्तियों से लेकर स्पोर्ट्स तक सभी की कहानी देखने के लिए दर्शक उत्सुक रहते हैं तो वहीं फिल्मकार भी इन्हें बनाने के लिए आतुर होते हैं. जहां तापसी पन्नू भारतीय महिला क्रिकेट की कप्तान मिथाली राज की बायोपिक कर रही हैं वहीं अब खबर है कि श्रीलंका के दिग्गज स्पिनर रहे मुथैया मुरलीधरन के जीवन पर भी फिल्म बनने जा रही है.

इस फिल्म में मुरलीधरन के रोल को तमिल सुपरस्टार विजय सेतुपति निभाएंगे. मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक को लेकर बीते कई महीनों से खबरें सामने आ रही थीं. अब एक्टर विजय सेतुपति ने खुद इस पर पक्की मुहर लगा दी है. उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर एकाउंट से इस बात की जानकारी दी है. वे लिखते हैं मैं इस बेहतरीन प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं. इस बायोपिक को लेकर जल्द ही आधिकारिक अपडेट्स सामने आएगी.

Honoured to be a part of this landmark project. Update soon #MuthiahMuralidaran @MovieTrainMP #MuralidaranBiopic #MSSripathy #Vivekrangachari @proyuvraaj pic.twitter.com/lUbJwyiDsy