शूटिंग के बीच कंगना रनौत ने खाई मां के हाथ की बनी मक्के की रोटी, शेयर की फोटो

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत साल 2019 से ही पॉलिटिशियन जयललिता पर बन रही बायोपिक थलायवी को लेकर सुर्खियों में हैं. लॉकडाउन के दौरान फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया था. मगर जैसे-जैसे लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ एक बार फिर से फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और कंगना एक्शन मोड में आ गईं. हाल ही में एक्ट्रेस ने फिल्म के सेट से बीटीएस फोटोज शेयर की हैं. इसमें कंगना की मां खाना पकाती नजर आ रही हैं.

कंगना द्वारा शेयर की गई फोटो में उनकी मां जमीन पर अंगीठी के सामने बैठी हैं और खाना पकाती नजर आ रही हैं. मां की इस खूबसूरत तस्वीर के साथ कंगना ने कैप्शन में लिखा- फिल्म की शूटिंग के बीच में मुझे मां की ये शानदार तस्वीर मिली जिसमें वे इस सीजन की पहली मक्के की रोटी बनाती नजर आ रही हैं. रोटी को स्मोकी टेस्ट देने के लिए उनके पास एक छोटा सा चूल्हा भी है. घर की बनी मकई की रोटी.

In the midst of filming Thalaivi just received a delightful picture of mother making season’s first makki ki roti, she has a separate little chulha for authentic smokey taste of chulha rotis from home grown makki ❤️ pic.twitter.com/sq2mUvErYf

बता दें कि इससे पहले एक्ट्रेस द्वारा शेयर की गई फोटो में वे साड़ी पहने नजर आ रही थीं. उन्होंने शूटिंग सेट से बीटीएस वीडियो शेयर किए हैं. वे नो मेकअप लुक में बेहद सिंपल लग रही हैं. तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे कंगना फिल्म के डायरेक्टर के साथ सीन समझने में मशगूल नजर आ रही हैं. उन्होंने तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा- गुड मॉर्निंग दोस्तों. ये कल सुबह का सीन है जिसके बीच में मैं टैलेंटेड फिल्म डायरेक्टर एएल विजय के साथ नजर आ रही हूं. दुनिया में यूं तो बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं मगर मेरे लिए जो जगह सबसे खूबसूरत है वो है मेरा शूटिंग सेट.

Good morning friends, these are some stills from yesterday’s early morning scene discussion with my absolutely talented and most affectionate director A.L Vijay ji, there are many amazing places in this world but the most soothing and comforting to me is a film set #Thalaivi pic.twitter.com/qGjw0nQjRQ