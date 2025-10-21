scorecardresearch
 

Film Wrap: एडल्ट टॉय बेचती हैं तान्या मित्तल! भोजपुरी स्टार पवन सिंह के हाथ लगा नया शो

फिल्म रैप में मंगलवार के दिन काफी चीजें हुईं. शहनाज गिल अब रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा में नजर आएंगी. जहां वो अपनी शादी को लेकर बात करेंगी. वहीं बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल और मालती चाहर के बीच विवाद थमता नहीं जा रहा है.

तान्या मित्तल पर मालती ने साधा निशाना (Photo: X/@ColorsTV)
मंगलवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. एक तरफ जहां रियलिटी शो राइज एंड फॉल के खत्म होने के बाद अब भोजपुरी स्टार पवन सिंह नए रियलिटी शो से जुड़ गए है तो वहीं दूसरी ओर बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट तान्या मित्तल को लेकर मालती चहर ने बड़ा खुलासा किया है.

पवन सिंह के हाथ लगा नया शो, जलने वालों को दिया जवाब, बोले- फर्क नहीं पड़ता
भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने राइज एंड फॉल शो में आकर टीआरपी हाई कर दी थी. शो में उनकी लोकप्रियता देखने के बाद उन्हें TRP किंग तक का टैग दिया गया था. अब इस शो के बाद पवन सिंह एक और नए रियलिटी शो का हिस्सा बन गए हैं.

'एडल्ट टॉय बेचती हैं तान्या मित्तल', मालती चाहर का शॉकिंग दावा, घरवालों के उड़े होश
बिग बॉस 19 आई तान्या मित्तल ने अपनी रईसी को लेकर काफी बयान दिए है. जिस वजह से वो काफी ट्रोल भी हुई हैं. हालांकि वो बि्जनेस क्या करती हैं इसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं है. अब मालती चाहर ने इसे लेकर बड़ा खुलासा किया है.

दूल्हा ढूंढ रहीं शहनाज गिल, हीरो ने कैमरे पर किया प्रपोज, शो में रचाएंगी शादी?
पॉपुलर एक्ट्रेस और बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट शहनाज गिल अब रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा में नजर आएंगी. शो में शहनाज की एंट्री पर मुनव्वर फारुकी ने कहा कि वो अपने लिए बहुत ही बेताबी से दूल्हा ढूंढ रही हैं.

बिकिनी में क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन, तान्या को कसा था तंज, हुईं ट्रोल
इंडियन क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर ने बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर काफी हलचल मचा दी है. पहले ही दिन से वो किसी न किसी पर निशाना साध रही है. जिसमें तान्या मित्तल का नाम सबसे ऊपर है. 

कश्मीर की फरहाना को बताया आतंकवादी, ट्रोल हुईं अमाल की बुआ, कहा- वो शैतान...
बिग बॉस 19 में अमाल मलिक और फरहाना भट्ट के बीच हुआ झगड़ा किसी से छिपा नहीं है. सिंगर ने फरहाना पर और उनकी मां पर भद्दा कमेंट किया था. अब अमाल की बुआ रोशन गैरी ने एक इंटरव्यू में फहराना भट्ट को लेकर बेतूका बयान दिया है.
 

