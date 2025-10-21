Film Wrap: एडल्ट टॉय बेचती हैं तान्या मित्तल! भोजपुरी स्टार पवन सिंह के हाथ लगा नया शो

फिल्म रैप में मंगलवार के दिन काफी चीजें हुईं. शहनाज गिल अब रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा में नजर आएंगी. जहां वो अपनी शादी को लेकर बात करेंगी. वहीं बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल और मालती चाहर के बीच विवाद थमता नहीं जा रहा है.

