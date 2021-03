साउथ डायरेक्टर एसपी जननाथन का 61 की उम्र में निधन, श्रुति हासन ने दी श्रद्धांजलि

तमिल सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर एसपी जननाथन का देहांत हो गया है. कुछ दिन पहले एसपी को अपने घर में बेहोश पाया गया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. खबर है कि एसपी जननाथन ने आज चेन्नई के अपोलो अस्पताल में कार्डिअक अरेस्ट के चलते दम तोड़ दिया. वह 61 साल के थे.

लाबम होगी जननाथन की आखिरी फिल्म

एसपी जननाथन के निधन पर एक्ट्रेस श्रुति हासन सहित अन्य साउथ सेलेब्स ने शोक व्यक्त किया है. श्रुति हासन ने एसपी जननाथन के साथ उनकी आखिरी फिल्म लाबम में काम किया है. इस फिल्म में विजय सेतुपति हीरो हैं. जरूरी सामाजिक सन्देश देने वाली इस फिल्म का रिलीज होना अभी बाकी है. श्रुति ने एसपी जननाथन के निधन पर शोक जताते हुए उनकी फोटो शेयर की है.

श्रुति हासन संग अन्य ने दी श्रद्धांजलि

उन्होंने लिखा, ''भारी मन के साथ हम एसपी जननाथन सर को अलविदा कह रहे हैं. आपके साथ काम करना मेरा सौभग्य था सर. आपके शब्दों और समझदारी का शुक्रिया, आप हमेशा मेरे ख्यालों में रहेंगे. उनके परिवार को मेरी सांत्वनाएं.'' वहीं विजय सेतुपति ने भी एसपी जननाथन को अलविदा कहा है. खबर है कि विजय, डायरेक्टर से मिलने अस्पताल गए थे और उनकी हालत देखकर रो पड़े थे.

It is with the heaviest Heart that We say good bye to #SPJananathan sir - it was a pleasure working with you sir Thankyou for your wisdom and kind words you will always be in my thoughts ! My deepest condolences to his family 🙏 pic.twitter.com/Ox1Ag0EEYE — shruti haasan (@shrutihaasan) March 14, 2021

#RIPSPJananathan

Your films will remembered as it reflected your conviction towards society .

May your soul rest in peace . — pcsreeramISC (@pcsreeram) March 14, 2021

Can’t believe he is no more.. Really saddened by the news.. One of the nicest person I have ever met in my life. Will miss you deeply sir .. love you always #RIP pic.twitter.com/QKmTK5fuPq — Arya (@arya_offl) March 14, 2021

So heartbreaking this is..

RIP #SPJananathan sir..

Such an inspiration to me n many 🙏

A great soul to be remembered always 🙏 — Mohan Raja (@jayam_mohanraja) March 14, 2021

Shocking #RIPSPJananathan my deepest condolences to family and friends — venkat prabhu (@vp_offl) March 14, 2021

जननाथन ने जीता था नेशनल अवॉर्ड

मालूम हो कि कुछ दिन पहले एसपी जननाथन अपने घर में बेहोश पड़े मिले थे, जिसके बाद उन्हें पास ही के अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने उन्हें गंभीर रूप से बीमार बताया था. तमिल फिल्म जगत में जननाथन ने साल 2003 में आई फिल्म लायरकाई से डेब्यू किया था, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था.