साउथ स्टार अजीत ने शूटिंग चैम्पियनशिप जीतकर बनाया रिकॉर्ड, कभी करते थे मैकेनिक का काम

साउथ सुपरस्टार अजीत कुमार छाए हुए हैं. उन्होंने 46 वें तमिलनाडु स्टेट शूटिंग चैम्पियनशिप में 4 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते हैं. हर तरफ अजीत की चर्चा हो रही है. अजीत एक्टिंग हो या रेसिंग हर चीज में परफेक्ट हैं. आइए एक नजर डालते हैं अजीत की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर...



अजीत ने किया मैकेनिक का काम

अजीत का जन्म 1 मई 1971 को हैदराबाद में हुआ. अजीत ने 10 वीं क्लास के दौरान स्कूल छोड़ दिया था. अपने फैमिली फ्रेंड के जरिए अजीत को एक नौकरी मिली. उन्होंने 6 महीने मैकेनिक के तौर पर काम किया और ट्रेनिंग ली. लेकिन अपने पापा के लिए उन्होंने ये छोड़ दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि अजीत कोई डेस्क का काम करें. इसके बाद अजीत ने अपने दूसरे फैमिली फ्रेंड की एक्सपोर्ट कंपनी ज्वॉइन कर ली. इसके बाद बिजनेस डेवलेपर के तौर पर ग्रो किया. सेल्स असाइनमेंट के लिए उन्होंने देश में कई जगह ट्रेवल किया.

इसके बाद उन्होंने एक टेक्सटाइल बिजनेस शुरू किया. लेकिन बिजनेस अच्छे से चल नहीं पाया तो अजीत किसी गारमेंट कंपनी में नैकरी कर ली. इस पीरियड के दौरान अजीत ने मॉडलिंग शुरू कर दी.

छोटे से रोल से की थी करियर की शुरुआत

अजीत ने अपने एक्टिंग करियर की शुरू एक छोटे से रोल से की थी. वो साउथ फिल्म En Veedu En Kanavar में नजर आए थे. इसमें वो एक स्कूल चाइल्ड के किरदार में थे. अजीत ने Kadhal Kottai, Aval Varuvala जैसी फिल्में कर खुद को रोमांटिक हीरो के तौर पर एस्टेब्लिश किया. वहीं फिल्म Amarkalam ने उन्हें एक्शन हीरो के तौर पर पहचान दिलाई.

फिल्म vaali ने अजीत को पहला बेस्ट तमिल एक्टर का फिल्म फेयर अवॉर्ड दिलाया. अजीत की फिल्म सीटिजन, Kireedam, Billa को क्रिटिकली काफी सराहा गया.

Here Is The Exclusive Video Of #ThalaAjith Recieving Gold Medal 🏅 For 10Meter Rifle Competition #Valimai #AjithKumar pic.twitter.com/Mm1vBcHldt