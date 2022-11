T20 World Cup Semifinal: टीम इंडिया की हार से टूटा स्मृति ईरानी का दिल, किसी ने पूछा स्कोर तो याद आईं दयाबेन

टी-20 वर्ल्ड कप 2022 के दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड के बीच हुए मुकाबले ने हर भारतीय का दिल तोड़ा है. टीम इंडिया के फ्लॉप शो के बाद क्रिकेट प्रेमियों की आंखें नम हैं, चेहरे पर उदासी है. सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हार मिलने के बाद भारत का टी-20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना चकनाचूर हो गया है. उधर, सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शंस की बाढ़ सी आ गई है.

टीम इंडिया की हार से अपसेट हैं स्मृति ईरानी

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी टीम इंडिया की हार पर रिएक्ट किया है. उनका इंस्टा पोस्ट वायरल हो रहा है, जो बताता है कि स्मृति ईरानी भी अपसेट हैं. स्मृति ने दयाबेन का दुख में चिल्लाते हुए वीडियो शेयर किया है. कैप्शन में स्मृति ईरानी लिखती हैं- जब कोई गलती से आपसे पूछे कि स्कोर क्या है? #मतपूछो #atyachar 💔#t20worldcup. कहना होगा कि भारत की करारी शिकस्त देख स्मृति ईरान का दिल टूट गया है.

स्मृति ईरानी ही नहीं बाकी सेलेब्स के भी इंडिया की हार पर रिएक्शन आए हैं. अजय देवगन ने टीम इंडिया की कोशिश को सलाम किया है. उनके मुताबिक हार-जीत खेल में लगी रहती है. आखिर में जो मायने रखता है वो है गेम खेलने की स्प्रिट. अली गोनी, राहुल वैद्य, नकुल मेहता ने भी रिएक्ट किया है.

मैच में विराट कोहली और हार्दिक पंड्या ने धुआंधार पारी खेली थी. भारत ने इंग्लैंड को 169 रनों का टारगेट दिया था. हार्दिक पंड्या ने जो मैच खेला था उसने क्रिकेट लवर्स को खुश कर दिया था. पर दुख इस बात का है हार्दिक और विराट की ये शानदार पारी किसी काम नहीं आई.

Just sending a telegram to my producer that I’m available to shoot THIS Sunday 🤦‍♂️

People are Blaming KL Rahul .. Our total wasnt bad guys. It’s just that their batting is exceptionally solid. And our bowlers couldn’t pull off anything spectacular! 🙁#INDvsENG