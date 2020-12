बिग बॉस 13 विनर सिद्धार्थ का डिजिटल डेब्यू, रह चुके आलिया भट्ट के साइड हीरो

बिग बॉस 13 विनर सिद्धार्थ शुक्ला अक्सर चर्चा में रहते हैं. सोशल मीडिया पर उनका नाम अक्सर ट्रेंड करता ही रहता है. उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है. अब सिद्धार्थ शुक्ला के नए प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ है. वो एकता कपूर के वेब शो में नजर आने वाले हैं. एकता कपूर ने शो का टाइटल ट्रैक रिलीज कर दिया है, जिसमें उन्होंने शो के मैन लीड यानी सिद्धार्थ शुक्ला और Sonia Rathee को इंट्रोड्यूस किया है.



इस वेब शो में नजर आएंगे सिद्धार्थ शुक्ला

सिद्धार्थ शुक्ला एकता कपूर के फेमस वेब सीरीज शो ब्रोकन बट ब्यूटीफुल के तीसरे सीजन में नजर आने वाले हैं. इस वेब सीरीज में Sonia Rathee फीमेल लीड में होंगी. एकता ने शो का टाइटल ट्रैक रिलीज किया है. इसमें सिद्धार्थ शुक्ला और सोनिया नजर आ रहे हैं. सोनिया का शो में नाम रूमी है और सिद्धार्थ अगस्त्य के रोल में नजर आएंगे. एकता ने बताया कि जल्द ही ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 की जल्द ही शूटिंग शुरू होगी.

Every end leads to a new beginning! Meet Rumi & Agastya, the broken hearts that will mend us all with their beautiful love story😍#BrokenButBeautiful season 3 filming begins soon on #ALTBalaji! @ektarkapoor @sidharth_shukla #SoniaRathee pic.twitter.com/RlXWEJbLZf