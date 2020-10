एक्ट्रेस सीमा देव को हुआ अल्जाइमर, अमिताभ-राजेश खन्ना संग कर चुकीं काम

मराठी और बॉलीवुड फिल्मों की एक्ट्रेस सीमा देव अल्जाइमर्स डिसीज से जूंझ रही हैं. उनके बेटे, एक्टर अचिंक्या देव ने ये बात अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए बताई है. उन्होंने अपने फैन्स से अपील की है कि वह उनकी मां की सेहत की बेहतरी के लिए ईश्वर से दुआ करें. उनके इस ट्वीट को फैन्स ने काफी रीट्वीट किया है और उनकी कमेंट बॉक्स में उनकी मां की अच्छी सेहत के लिए दुआएं हैं.

अजिंक्या ने अपने ट्वीट में लिखा, "मराठी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुकीं मेरी मां श्रीमती सीमा देव अल्जाइमर्स डिसीज से पीड़ित हैं. हम पूरा परिवार उनकी सेहत की बेहतरी की दुआ कर रहे हैं. दुआ करते हैं कि पूरा महाराष्ट्र जो कि उन्हें बहुत प्यार करता रहा है, वो भी हाथ जोड़कर उनके लिए प्रार्थना करे."

अजिंक्या के ट्वीट के बाद फैन्स ने इस खबर को वायरल करना शुरू कर दिया जिसके लिए शुक्रिया अदा करते हुए देव ने दूसरा ट्वीट किया. इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, "मैं पूरे देव परिवार की ओर से आप सभी को आई के लिए की गई आपकी दुआओं और आशीर्वाद के लिए शुक्रिया अदा करता हूं. प्रार्थनाएं ऊपर जाती हैं और आशीर्वाद नीचे आता है."

My mother Shrimati. Seema Deo doyen of marathi film industry is suffering from Alzheimer’s we the entire Deo family have been praying for her well being wish whole of Maharashtra who loved her so much also pray for her well being 🙏@mataonline @lokmanthannews @LoksattaLive