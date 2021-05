हाथ जोड़कर फिल्म RRR की टीम की गुजारिश, वैक्सीन लगवाएं-पहनें मास्क, Video

कोविड महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर, आरआरआर की टीम सभी प्रोटोकॉल का पालन करने, घर में रहने, सुरक्षित रहने और टीकाकरण करने का आग्रह करते हुए आगे आई है. फिल्म केऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है. वीडियो में आलिया भट्ट, अजय देवगन, राम चरण, जूनियर एनटीआर और निर्देशक एसएस राजामौली ने प्रोटोकॉल का पालन करने और वर्तमान समय में सुरक्षित रहने के महत्व पर जोर दिया है.

उन्होंने प्रशंसकों से आग्रह किया है कि वे बाहर निकलते समय और टीकाकरण करवाते समय हमेशा मास्क पहनने का संकल्प लें. यह संदेश एक महत्वपूर्ण समय पर आया है जब हम सभी एक राष्ट्र के रूप में अपने सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे हैं.

Wear a mask always 😷

Get vaccinated when available 💉....



Let's #StandTogether to Stop The Spread of #COVID19 in India 🇮🇳✊🏻 pic.twitter.com/yEWvniO6LH