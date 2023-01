कमल हासन ने ऋषभ शेट्टी को दिया 'बेशकीमती तोहफा', बोले 'अगली फिल्म से कांतारा के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ देना'

पिछले साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक 'कांतारा' को लेकर जनता में अद्भुत क्रेज रहा. कन्नड़ में बनी इस फिल्म को देखने की डिमांड इतनी बढ़ी कि बाद में इसे अन्य भाषाओं में भी डबिंग के साथ रिलीज किया गया. 'कांतारा' के कन्नड़ वर्जन ने तो 'KGF चैप्टर 2' जैसी बड़ी फिल्म को टक्कर दी ही, लेकिन हिंदी और तेलुगू वर्जन ने भी जमकर कमाई की.

'कांतारा' का जादू सिर्फ थिएटर जाने वाली आम जनता तक ही सीमित नहीं रहा. अलग-अलग भाषाओं में काम करने वाले तमाम एक्टर्स भी फिल्म देखने के बाद इससे खूब इम्प्रेस नजर आए. अब इंडियन सिनेमा के लिविंग लेजेंड कमल हासन ने 'कांतारा' की तारीफ करते हुए, फिल्म के डायरेक्टर-एक्टर ऋषभ शेट्टी को एक प्यार भरा लेटर भेजा है.

ऋषभ ने शेयर की तस्वीर

'कांतारा' को डायरेक्ट करने के साथ-साथ, लीड रोल करने वाले ऋषभ शेट्टी ने ट्विटर पर कमल हासन के लेटर की तस्वीर शेयर की. तस्वीर शेयर करते हुए ऋषभ ने लिखा, 'इंडियन सिनेमा के लेजेंड से ऐसा प्यारा मैसेज मिलना बहुत मायने रखता है. कमल सर के इस सरप्राइज गिफ्ट से बहुत भावुक हूं. इस बेशकीमती तोहफे के लिए ढेर सारा शुक्रिया सर.'

It means a lot to receive such a lovely message from Legend of Indian Cinema. Too overwhelmed and awestruck to see this surprise gift from Kamal sir.🙏

— Rishab Shetty (@shetty_rishab) January 9, 2023